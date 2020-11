Hansen var redningsmand for AaB: Jeg havde set ham på video

FODBOLD:AaB sikrede sig onsdag aften videre avancement i pokalturneringen, da holdet vandt med 2-1 på udebane over AB.

Keeper Andreas Hansen havde endnu engang fået chancen fra start, som han har for vane i pokalturneringen, og det viste sig at være en god idé, da han i anden halvleg formåede at redde et straffespark fra Sylvester Seeger Hansen.

Midtbanespilleren forsøgte sig med en Panenka, men den måtte han se AaB-keeperen nappe med en lang tå.

- For en gangs skyld havde jeg set video af straffespark, for det er ikke altid, jeg vil det. For der kan gå hundrede ting igennem hovedet på skytten., når han står der, så selvom han har sat den til højre ni gange i træk, så kan det være han sætter den til venstre, siger Andreas Hansen.

- Men jeg havde set to straffespark, hvor han chippede på den ene, så jeg ventede længe med at gøre udfald. Til sidst kunne jeg ikke holde længere, men jeg lod benet blive hængende. Og så er det jo bare godt, at jeg bruger størrelse 45, siger målmanden med et stort grin.

- Og så var det bare med at være hurtigt over returen også. Der var ikke tid til at tænke over så meget, siger han.

AaB vandt 2-1 og havde klart overvægt i både spil og chancer, men det var alligevel hjemmeholdet, der kom foran efter 10 minutter på en kontra, hvor Daniel Granli først tabte tacklingen og derefter løbeduellen til Mathias Kisum.

- Det blev en lidt træls situation, for lige da han fik taget et lidt for langt træk, der havde jeg taget et halvt skridt tilbage. Og så blev jeg bange for at komme busende, fordi jeg så ville risikere at lave et straffespark. Og så fik jeg ikke lukket ham ordentligt, siger målmanden.

- Men generelt synes jeg, vi spiller en fin kamp. Vi ville selvfølgelig gerne have scoret noget mere, for selvom de stod dybt, så havde vi snakket om, at der var plads på kanterne, siger Andreas Hansen.

AaB spiller næste gang søndag 22. november hjemme mod FC Nordsjælland.