Mulig superligatopscorer i AaB: - Jeg scorer da gerne et mål mere mod Brøndby

FODBOLD:Med sine to scoringer i 3-0-sejren over Randers FC fredag aften rækker AaB's Louka Prip ud efter titlen som superligatopscorer.

Med 11 fuldtræffere i sæsonen er han kun overgået af den tidligere AaB-angriber Nicklas Helenius, der har nettet 12 gange for Silkeborg.

- Jeg tager det lidt som en bonus, hvis det skulle ske. Jeg vil egentlig bare gerne have, at vi spiller god fodbold og vinder vores kampe. Men jeg scorer da gerne et mål mere mod Brøndby på torsdag, siger Louka Prip.

Hans to mål fredag aften mod Randers blev sat ind på kampens to første afslutninger - i det 5. og 7. minut. Begge gange med det gyldne venstreben.

- Han får jo som fortjent, fordi han søger det, og er der en mand, man gerne vil have skal have bolden på kanten af feltet, så er det jo ham, siger AaB-træner Lars Friis.

- Det var en drømmestart, men desværre gik vi ned i kadence derfra og blev lidt for passive, tilføjer Louka Prip, som også får et lille minus hos sin cheftræner for sin defensive indsats i den periode.

Louka Prip blev kåret som kampens bedste spiller mod Randers FC hos Nordjyskes udsendte journalister. Udover sine to mål assisterede han også til AaB's tredje scoring - ligesom han skabte en stor chance til Lucas Andersen. Foto: Lars Pauli

- Han faldt lidt med holdet efter de to scoringer, og han kan stadig lægge på sit niveau i det defensive arbejde, siger Lars Friis.

Randers havde 13 afslutninger mod mål, mens hjemmeholdet havde 12, men der var kvaliteten til forskel på aftenen, hvor AaB i anden halvleg fik lukket kampen.

- Vi var virkelig effektive, og det kan vi tage med videre, for der har også været kampe, hvor det ikke har været tilfældet. Det giver også et ekstra boost til den kommende kamp mod Brøndby, siger Louka Prip.

Fredag aften manglede der kun, at Lucas Andersen havde omsat Prips perfekte stikning og scoret i sin comeback-kamp.

- Lad os bare sige, at det var min aflevering, der lå dårligt, griner Louka Prip.

- Nej, spøg til side, det er super fedt at have Lucas tilbage, for han giver en masse erfaring og kvalitet til holdet, konstaterer AaB-topscoreren.