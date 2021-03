Har altid været Frederikshavn-spiller, men nu søger "årets dansker" væk

ISHOCKEY:Forwarden Gorm Topholt har haft karrierens hidtil bedste sæson hos Frederikshavn White Hawks, hvor han har lavet 22 point (12 mål og 10 assists). Det bliver dog også et foreløbigt punktum efter otte sæsoner på førsteholdet.

- Jeg har fået et fint tilbud fra klubben, men jeg kan mærke på mig selv, at det er tiden til at prøve mig af et andet sted. Jeg er nået dertil i min karriere, hvor jeg skal ud og have noget mere ansvar, og det vil jeg prøve af nu. Men det bliver ikke et farvel til Frederikshavn, men et på gensyn, siger Gorm Topholt i en pressemeddelelse fra klubben.

Frederikshavn White Hawks ærgrer sig over den unge profils exit, men understreger, at der ikke er nogen sure miner over spillerens beslutning.

- Vi har set Gorm udvikle sig gennem årene og eksplosivt i den netop forgangne sæson, hvor han har spillet en stor rolle på holdet. Men vi er også stolte af at vores spillere er interessante for andre klubber, hvilket beviser, at vi gør et godt stykke arbejde i både ungdomsafdelingen og på eliteholdet, lyder det i pressemeddelelsen fra Frederikshavn.