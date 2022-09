Har kun været i klubben i to måneder: Nu bliver kontrakten forlænget

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold hentede denne sommer det 21-årige stortalent Mads Hoxer i Mors-Thy Håndbold, og det ægteskab har været kærlighed ved første blik.

Derfor er parterne efter blot to måneders parløb blevet enige om at forlænge den oprindelige aftale, der løb til sommeren 2025. Nu har Mads Hoxer og Aalborg papir på hinanden i yderligere en sæson.

Den fremadstormende højreback har fået masser af ansvar i sin nye klub og har kvitteret med den ene store kamp efter den anden. I Aalborgs to seneste opgør har han været topscorer og har nettet hele 17 gange.

- Han er gået uimponeret til opgaven og har i adskillige kampe vist, at han er en spiller, der er kampafgørende, så det blev hurtigt klart for os, at vi allerede nu gerne ville lægge yderligere et år på kontrakten, så vi, og ikke mindst vores fans, kan have glæde af Mads’ mange kvaliteter frem til 2026, siger sportschef Jan Larsen i en pressemeddelelse.

For hovedpersonen selv er starten i Aalborg Håndbold også gået over al forventning.

- Det har virkelig været en drømmestart for mig. Der har været masser af spilletid, og jeg er på kort tid blevet mange erfaringer rigere, ligesom man hver dag til træning lærer en masse fra de mange dygtige medspillere, forklarer Mads Hoxer.