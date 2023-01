Har været langt fra spilletid: AaB-angriber overraskede positivt

AALBORG:Efter 27 kampe har han stadig den første officielle scoring til gode i AaB-trøjen, men Anosike Ementa fik vist sin målnæse frem, da superligaholdet fredag spillede 2-2 i en testkamp mod FC Fredericia.

Den to meter høje angriber kom på banen fra anden halvlegs start og scorede tre minutter senere, da han med en lang tå fik dirigeret et indlæg fra Louka Prip i nettet.

- Det var dejligt at score og være i kamp igen. Jeg havde også et par andre muligheder, som jeg føler, jeg skulle have scoret på, men sådan vil det nok altid være, siger Anosike Ementa.

Angriberen måtte kigge langt efter spilletid under Erik Hamrén i efteråret. Blot 18 superligaminutter blev det til, efter at svenskeren satte sig på aalborgensernes trænerbænk.

AaB's to målscorere mod Fredericia. Louka Prip og Anosike Ementa (th.) Foto: Lars Pauli

- Jeg prøver bare at gøre mine ting, og jeg synes da, jeg fik efterladt et fint indtryk mod Fredericia. Jeg giver alt, hvad jeg har - også til træning - og så håber jeg, at det kaster noget mere spilletid af sig. Jeg synes i øvrigt, at alle virkelig smadrer på til træning, så det lover godt for foråret, siger Anosike Ementa.

Gode generobringer

Han var sammen med Louka Prip de mest iøjnefaldende hos AaB i en opløftende anden halvleg, der fulgte i kølvandet på bedrøvelige første 45 minutter, som Fredericia dominerede og brugte til at bringe sig fortjent foran.

AaB - FC Fredericia 2-2 Fodbold, træningskamp

Mål: 0-1 Nicklas Røjkjær (11. minut, 1-1 Anosike Ementa (49. minut), 2-1 Louka Prip (63, minut), 2-2 Andreas Lausen (85. minut)

AaB's startopstilling (4-3-3): Theo Sander - Kasper Jørgensen, Sebastian Otoa, Anders Hagelskjær, Andreas Poulsen - Oliver Ross, Malthe Højholt, Iver Fossum - Allan Sousa, Milan Makaric, Fisnik Isaki

AaB skiftede 15 gange undervejs

Kun kvintetten Nico Matl, Rasmus Thelander, Lars Kramer, Kasper Høgh og Marco Ramkilde kom ikke i aktion VIS MERE

- I anden halvleg fyrede vi bare hårdt på i presset, når vi mistede bolden, og det gav os en masse generobringer. Og så synes jeg bare, at vi var gode på bolden, forklarer Anosike Ementa.

Derfor var det også en flok særdeles ærgerlige AaB-spillerne, der så Fredericia udligne i slutfasen, da en kæderække af kiksede clearinger og afslutninger resulterede i, at bolden til sidst trillede ind bag Josip Posavec i målet.

- Den er ærgerlig, men jeg synes stadig, at vi fik efterladt et fint aftryk med den anden halvleg, vi leverede, siger AaB-målscoreren.

AaB - FC Fredericia