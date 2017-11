Hareide: Et mål er nok

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold træner søndag formiddag, inden turen om eftermiddagen går til Dublin, hvor holdet skal have styr på de sidste forberedelser, inden det allerede tirsdag aften går løs med den altafgørende playoffkamp om at komme til VM i Rusland.

Danskerne havde muligheden for at sikre sig et endnu bedre udgangspunkt end 0-0 i lørdagens kamp i Telia Parken, men sådan skulle det ikke gå, da de største danske muligheder i første halvleg blev brændt.

Alligevel har både hold og træner en positiv fornemmelse.

- Vi viste jo i Parken, at vi kan skabe de chancer, der skal til for, at vi kvalificerer os. V i ved, at vi oppe imod en modstander, der arbejder hårdt. Men jeg har klart en fornemmelse af, at scorer vi et mål derovre, så bør det være nok til, at vi kvalificerer os. Så skal de score to gange, og det gør de jo sjældent, siger landstræner Åge Hareide.

Danskerne var ikke tilfredse med banens tilstand i Parken lørdag aften, men det skulle langt bedre i Irland.

- Det er i hvert fald, det vi har hørt. Men vi kan heller ikke brokke os for meget over det. Det er november, så sådan er det jo i Norden, siger han.