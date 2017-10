Hareide føler sig heldig med få skader på landsholdet

FODBOLD: Hvis man ser bort fra Riza Durmisi på venstre back kunne landstræner Åge Hareide vælge fra alle hylder, da han tirsdag satte navne på de spillere, der skal kvalificere Danmark til VM ved at besejre Irland over to playoffkampe.

Han har tidligere i VM-kvalifikationen oplevet skader til Kasper Schmeichel og Nicolai Jørgensen, men han er glad for, at skader aldrig har været et stort tema.

- Generelt har vi været heldige med manglende skader eller udsatte spillere gennem hele VM-kvalifikationen. Vores spillere har spillet mange kampe for deres klubber, men de har kunnet klare det.

- Nu er vi så uden Durmisi, mens Jens Stryger Larsen og Andreas Bjelland har haft lidt skavanker, men de to er klar, siger Åge Hareide efter landsholdsudtagelsen.

Han glæder sig over, at Nicolai Jørgensen igen er med efter at have misset landskampene mod Montenegro og Rumænien tidligere i oktober på grund af en kortere skadespause. Angriberen ser allerede fit ud.

- Jeg er meget glad for, at Nicolai Jørgensen er kommet så godt tilbage for Feyenoord. Han har set meget frisk ud i de kampe, han har spillet.

- Jeg har set ham på min computer, og Jon Dahl Tomasson (Hareides assistenttræner, red.) har set ham live to gange. Det så godt ud, siger nordmanden.

Foruden Nicolai Jørgensen råder han også over offensive kort som Andreas Cornelius, Nicklas Bendtner, Yussuf Poulsen, Viktor Fischer og Pione Sisto.

I tillæg står Kasper Dolberg og Martin Braithwaite standby, hvis der skulle opstå skader eller karantæner efter den første kamp. Yderligere en spiller vil blive tilføjet til standbylisten.

- Jeg synes, at vi har spillere til forskellige scenarier i de to kampe, for vi er dækket godt ind på de offensive positioner, siger landstræneren.

Kun positionen som venstre back har givet ham ekstra stof til eftertanke, inden han skulle udtage truppen. Han har dog fundet en god løsning, mener han.

- Den plads har fyldt meget hele vejen. Riza Durmisi er ude, men Jens Stryger Larsen er tilbage, og han har spillet de seneste kampe for Udinese. Det er betryggende.

- Vi ved også, at Peter Ankersen ligesom Jens Stryger kan spille back i begge sider. Vi har også muligheden for at spille med tre mand bagved, eller vi kan smide Andreas Bjelland ud på venstre back, så vi har for så vidt gode alternativer, siger Hareide.

Danmark spiller mod Irland 11. november i København, mens der er returkamp i Dublin tre dage senere.

Ti af de danske spillere kan få karantæne i returkampen, hvis de får et gult kort i København.

Det bekymrer ikke landstræneren, som kun har været ramt af én karantænedag - til Andreas Cornelius - i hele kvalifikationen.

- Vi skal ikke fokusere på, at vi kan få karantæner, siger Åge Hareide.

/ritzau/