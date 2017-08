Hareide har uvant luksusproblem: Alle spillere er friske

Fodboldlandstræner Åge Hareide ser ud til at have frit valg på alle hylder, når han fredag skal sætte den holdopstilling, som skal forsøge at slå Polen i VM-kvalifikationen.

Nordmanden melder alle 23 spillere i truppen helt friske, og han behøver ikke at tage særlige hensyn til nogen under de afsluttende træninger frem mod skæbnekampen.

Det er uvant kost for ham som dansk landstræner.

I sit første halvandet år som landstræner har han ofte skullet forholde sig til en eller flere spillere, som kun har kunnet træne let med og i flere tilfælde endt med at have meldt afbud under landsholdssamlingen.

- Alle spillere er helt friske. Det kan jeg ikke lige huske, har været tilfældet under min tid som træner.

- Vi ser ud til at være meget heldige denne gang, for ofte er spillerne kommet ind med slagskader eller småskader, men det har ikke været tilfældet, siger Hareide.

Alle 23 spillere var onsdag formiddag ude på græsset i Helsingør og lavede afleveringsøvelser i de 15 minutter, som var åben for tilskuere.

Tirsdag var truppen også ude på banen, og her blev flere spillere sparet i træningens sidste og meget intense spil. Det var blandt andet tilfældet for Nicklas Bendtner, William Kvist og Christian Eriksen.

Det var en sikkerhedsforanstaltning efter sene kampe i weekenden, siger landstræneren.

- Flere spillere fik en kortere træning tirsdag, fordi de spillede kamp i søndags, mens de andre allerede spillede i fredags eller i lørdags.

- Så var det bedre at tage det stille og roligt, for overskuddet skal først komme på fredag til kampstart, siger Åge Hareide.

Landsholdet møder Polen på fredag i København, mens det mandag gælder Armenien på udebane.

