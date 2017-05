Hareide skifter system på landsholdet

KØBENHAVN: Fodboldlandstræner Åge Hareide holdt sit spillesystem hemmeligt for offentligheden forud for VM-kvalifikationskampen i marts mod Rumænien, hvor han valgte at spille 3-5-2, som han i store træk har svoret til i sin tid som landstræner.

Det system er skrottet, når Danmark i juni spiller ude mod Kasakhstan i VM-kvalifikationen, siger Hareide allerede nu.

Landsholdet går nemlig væk fra sin tremandsbagkæde og skal i stedet spille 4-3-3.

- Vi kommer til at spille i Kasakhstan, som vi spillede mod dem i Parken. Altså i en 4-3-3 formation. Jeg har spillerne til 4-3-3, det har de sidste kampe vist. Så kan vi variere ud fra det, siger Åge Hareide til TV2 Sport.

- Mod Kasakhstan i Parken lykkedes det til fulde (4-1-sejr, red.), i Rumænien prøvede vi en lidt anden formation, fordi vi ville pakke rumænerne ind på midten, køre dem trætte og så slå til i den sidste del, siger Hareide.

Danmark møder Kasakhstan lørdag 10. juni og skal vinde for at bevare et realistisk håb om at komme med til VM næste år.

Fire dage tidligere spiller Danmark testkamp mod Tyskland i Brøndby.

Åge Hareide udtager tirsdag sit landshold til de to kampe. /ritzau/