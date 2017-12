Harry Kane: En stor bedrift at slå scoringsrekorden

Harry Kane har mål i støvlerne som få.

Scorer landsholdsangriberen blot ét mål for Tottenham mod Southampton 2. juledag, vil han have rekorden for flest scorede Premier League-mål i et kalenderår for sig selv.

Med et hattrick mod Burnley i lørdags kom Kane op på 36 ligascoringer i 2017 og tangerede dermed Alan Shearers rekord fra 1995.

- Jeg tænkte før kampen (mod Burnley), at jeg ville prøve at score et par stykker og se, hvad det så kunne blive til.

- Nu kan jeg så gå ind til kampen mod Southampton og prøve at slå rekorden. Det vil være en stor bedrift, siger Harry Kane ifølge Tottenhams hjemmeside.

Scorer Kane to gange mod Southampton, vil han både sparke sig til Premier League-rekorden og samtidig blive den mest scorede spiller i en europæisk klub i 2017. Det skriver den engelske avis The Standard

Harry Kane har lavet 53 mål for klub og landshold i kalenderåret 2017.

FC Barcelonas Lionel Messi har nettet 54 gange.

Som sådan kan Kanes danske holdkammerat, Christian Eriksen, altså komme i spil til et par ganske særlige assister, når Tottenham åbner kampmenuen 2. juledag i det første af tirsdagens mange opgør.

London-klubben ligger på femtepladsen i Premier League, og Kane ligger lunt i svinget til at blive Premier League-topscorer for tredje sæson i træk.

Southampton indtager 13.-pladsen.

Southamptons danske islæt, Pierre-Emile Højbjerg, har efter en sæsonstart ude i kulden fået spilletid på det seneste.

/ritzau/