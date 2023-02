Hattrick-helt sendte nordjysk derbysejr til Aalborg

AALBORG:Martin Højbjerg endte med at blive den helt store helt for Aalborg Pirates, da han leverede et hattrick i tredje periode af kampen mod Frederikshavn White Hawks.

Grundspillets sjette og sidste møde mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks bliver måske ikke sæsonens sidste møde mellem de to nordjyske ishockeyklubber. Lige nu er der en ret god sandsynlighed for, at Pirates og White Hawks tørner sammen i en kvartfinaleserie.

Fredagens kamp adskilte sig ikke markant fra de seneste møder mellem de to hold. Pirates var mest på pucken, men White Hawks var farlig, når vendelboerne gæstede Aalborg-zonen.

Første periode var et typisk billede på de to holds måde at angribe lokalbragene på i denne sæson. Aalborg kørte i vanlig stil på og parkerede ofte pucken oppe i White Hawks' zone, men høgene gjorde det godt som kontrabaseret hold.

Der var hele tiden en fornemmelse af, at gæsterne kunne blive farlige, for det var ikke et skarpt Aalborg-hold i egen zone. Der var en del store fejl fra hjemmeholdet. Det var dog et godt gennemspillet White Hawks-angreb, der førte til kampens første scoring.

Det blev præsenteret som et mål af Christopher Frederiksen, men ved nærmere gennemgang lignede det en Daniel Trkulja-scoring.

Det var generelt Pirates, der var mest på besøg i offensiv zone, men når White Hawks kom i nærheden af Aalborg-målet blev det generelt altid farligt.

Det blev til en lidt længere pause end normalt mellem første og anden periode. En eller anden i Pirates-organisationen havde fået den ide, at Veronica Jensen skulle på isen og underholde i pausen mellem første og anden periode. Det er nok tvivlsomt, om det bliver til en gentagelse. Efter en omgang playback-musik så slem, at den kunne kvalificere sig til Eurovision, var de to hold tilbage på isen.

Anden periode blev ensrettet trafik mod White Hawks-målet. Den næsten fyldte isarena måtte dog vente et godt stykke tid på kampens anden scoring.

Det massive Aalborg-pres kastede først et mål af sig, da Nikolaj Carstensen scorede til 1-1 efter 11 minutters stormløb mod en storspillende Tadeas Galansky.

Aalborg Pirates - Frederikshavn White Hawks 6-2 Ishockey, Metalligaen

Periodecifre: 0-1, 1-0, 5-1

Mål: 0-1 Daniel Trkulja (17.02), 1-1 Nikolaj Carstensen (31.20), 2-1 Martin Højbjerg (46.57), 3-1 Jeppe Jul Korsgaard (47.31), 3-2 Daniel Trkulja (49.25) 4-2 Martin Højbjerg (53.50), 5-2 Martin Højbjerg (59.09), 6-2, 6-2 Victor Rollin Carlsson (59.31).

Udvisningsminutter: Aalborg 4, Frederikshavn 4

Tilskuere: 4716 VIS MERE

Det vedvarende Aalborg-pres kastede ikke flere scoringer af sig i anden periode. De kom til gengæld i tredje periode.

Først bragte Martin Højbjerg Aalborg Pirates på 2-1. Det nye kædesamarbejde med Julian Jakobsen og tvillingebror Mikkel ser ud til at kunne blive et frugtbart et af slagsen.

Kort efter var den gal igen for stakkels Tadeas Galansky, der i sekvensen må have følt sig lidt svigtet af sine holdkammerater, der stod og kogte godt og grundigt. Det udnyttede altid målsultne Jeppe Jul Korsgaard til at gøre det til 3-1.

Så virkede den kamp afgjort, men Daniel Trkulja bragte spændingen tilbage i kampen, da han reducerede til 2-3 med over 10 minutter tilbage af kampen.

2-3-reduceringen skabte naturligt nok nerver blandt de mange Pirates-fans, der kunne se White Hawks spille sig frem til et par gigantiske muligheder. De blev ikke udnyttet, og i stedet slog Højbjerg-kæden til igen. For anden gang i tredje periode var det Martin Højbjerg, der var på pletten.

4-2-scoringen gjorde blot kampens afslutning endnu mere underholdende end de første 54 minutters hockey. Der var chancer i begge ender af banen, og White Hawks virkede til at smide alle hæmninger ude i boksen. Der blev satset alt, og så måtte man dø med skøjterne på.

Da Galansky var skøjtet ud blev det til et hattrick for Martin Højbjerg, der fik serveret pucken på et sølvfad af sin bror Mikkel. Faktisk nåede Aalborg Pirates også at gøre det til 6-2. Victor Rollin Carlsson scorede og gjorde slutresultatet til et lidt misvisende et af slagsen.

Hvis det ender med et rent nordjysk kvartfinaleopgør er der lagt op til nogle tætte kampe. Selv om det endte med en afklapsning af Frederikshavn, så har de seks grundspilkampe generelt alle været tætte.