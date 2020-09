Hattrick-Højbjerg: - Vi er sultne for at revanchere seneste sæson

ISHOCKEY:Aalborg Pirates fik genåbnet sæsonen i Metal Ligaen med en noget blandet fornemmelse, da de i sæsonpremieren slog Odense Bulldogs med 4-3 hjemme i Bentax Isarena. De skulle nemlig bruge forlænget spilletid for at sikre sig sejren.

Mikkel Højbjerg havde en stor andel i den sejr, da han med tre mål og heriblandt det afgørende blev matchvinder, men hattrickhelten var langt fra glad for udbyttet af kampen.

- Vi kan langt fra være tilfredse med, at vi først vandt efter forlænget spilletid, men vi er selvfølgelig glade for sejren, nu når det blev så tæt.

Pirates-kaptajnen, Julian Jakobsen var noget mere positiv omkring piraternes åbningskamp.

- Jeg synes, at vi viser en masse rigtig gode ting under den her kamp. De får et par heldige mål, mens vi har svært ved at får den forbi Tad (red., Tadeas Galansky, målmand for Odense Bulldogs).

- Vi mangler simpelthen noget kynisme, og det er noget, som vi har snakket om, for det er et evigt tilbagevendende problem. Vi skal ind foran mål og vise noget mere sult. Havde vi gjort det, så havde vi også lavet tre, fire eller fem mål mere, lyder det fra Julian Jakobsen.

Aalborg Pirates' kaptajn, Julian Jakobsen, fremhæver kontinuiteten i truppen, som den faktor, der skal bringe holdet langt i denne sæson.

Mikkel Højbjerg skal til gengæld ikke have skylden for manglende kynisme, men selv foran målet mener han, at han har plads til forbedringer.

- Jeg tror aldrig, at jeg har scoret hattrick på seniorniveau, så det var dejligt at komme godt fra start på den konto. Jeg havde dog flere chancer, som jeg burde have scoret på. Der skal altid været plads til efterkritik, for man kan altid gøre det endnu bedre, siger han.

Aalborg Pirates havde i seneste sæson i gang med en forrygende sæson, hvor de vandt grundspillet med 18 point ned til Herning Blue Fox for andenpladsen. Pirates var dermed udråbt som de store favoritter til at stå med guldet, indtil slutspillet blev aflyst grundet coronasituationen.

- Vi vil ud at revanchere det i år, og vi er sultne for at vinde. Vi stod med et godt udgangspunkt sidste år, og det mener jeg også, at vi har i år, men ligaen bliver stærkere år for år, og vi kommer ikke til at blive ligeså dominerende i denne sæson som den seneste, siger Mikkel Højbjerg.

Mikkel Højbjerg er påpasselig med at vurdere Pirates' chancer, men han ser nordjyderne som et top tre hold.

Julian Jakobsen er ikke enig i, at Pirates skal revanchere noget for seneste sæson, men han håber, at de kan fortsætte takterne i denne sæson.

- Jeg er træt af at høre på alt det pis, der blev sagt om os seneste sæson. Vi var klart det bedste hold, så jeg håber bare, at sæsonen bliver afsluttet i år, for det bliver en sindssygt fed sæson med alle de profiler, som er vendt hjem til ligaen.

De mange profiler, som har fordelt sig nogenlunde ligeligt rundt i de danske ishockeyklubber, gør også, at Mikkel Højbjerg tror, at der bliver tæt kamp om toppen i denne sæson.

- Vi har endnu ikke snakket målsætninger, men jeg ser os som et top tre hold. Vi er tæt på det hold, vi havde sidste år, men jeg vil gerne lige se os mod nogle af de andre topkandidater, før jeg for alvor kan vurdere styrkeforholdet.