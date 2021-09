Hattrick, overtid og vanvittigt comeback afgjorde White Hawks-kampen

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks vandt med 5-4 i overtiden i et dramatisk opgør mod Esbjerg Energy, da holdet spillede sin tredje udekamp i streg i sæsonen.

Det var frederikshavnernes tredje kæde, der sikrede nordjyderne sin anden sejr i sæsonen, da de sammen stod for alle udeholdets scoringer.

White Hawks kom tungt fra start, og tog hele tre udvisninger i rap af hinanden i kampens første 12 minutter. De mange minutter i undertal kom til at koste høgene, da Esbjerg i powerplay kunne bringe sig foran med 1-0 efter blot 10 minutters spil.

Heldigt for frederikshavnerne var det et Esbjerg-mandskab, som ikke lykkedes i sit powerplay, ellers havde hjemmeholdet snildt været foran med både 3-0 og 4-0.

Det lykkedes dog høgene at komme bedre fra start i anden periode, hvor Lucas Andersen fik udlignet til 1-1 efter blot to minutters spil. Det var et lettere besynderligt mål, som Frederikshavn-spilleren fik lavet, efter hjemmeholdet fumlede med pucken foran et frit mål, som Esbjerg-målmanden var ude af, da han troede, pucken var gemt sikkert væk i hans handske.

Vendelboernes tredjekæde var for alvor kommet ud af starthullerne til perioden, og det lykkedes endnu en gang de unge spillere at få scoret og bragt høgene foran med både 2-1 og 3-1. Det var Sebastian Brinkman, som noterede sig for sit første mål i sæsonen, mens 3-1 målet blev scoret af Lucas Andersen, der ikke bare kunne notere sig for sit andet mål i kampen, men også sit fjerde mål i sæson.

Tredje periode begyndte som den anden, Lucas Andersen fandt Esbjerg-målet endnu en gang og scorede i næsten selv samme sekund. Det bragte udeholdet foran med 4-1 og gjorde det svært for hjemmeholdet at komme tilbage i kampen. Dermed blev det også til et hattrick i kampen til Frederikshavn-målscoren.

Nordjydernes manglende disciplin kom dog til at koste dem dyrt, da målscorer Sebastian Brinkman fik to minutter for høj stok. Det udnyttede hjemmeholdet hurtigt og reducerede til 2-4, hvilket gav vestjyderne det håb, som havde været manglet, og blot to minutter efter reducerede man endnu en gang til 3-4.

Så målrige som Frederikshavn White Hawks havde været i anden periode, skulle hjemmeholdet vise sig at være i tredje periode. Esbjerg Energy fik nemlig gjort kampen spændende igen med en udligning til 4-4 med blot 4 minutter tilbage af kampen.

Dog fik Høgene en sidste mulighed for at afgøre kampen i den ordinære spilletid, da Esbjergs David Madsen blev smidt i direkte i bad, og gav frederikshavnerne et powerplay med ét enkelt minut igen. Dog blev det ikke til flere scoringer i kampens hede, og derfor måtte de to hold ud i overtid, hvor White Hawks dog stadig var i overtal.

Med et minut tilbage af overtiden fik Frederikshavns Jesper Jensen sendt pucken i målet til 5-4 efter mange chancer, og dermed sikrede han nordjyderne to point.