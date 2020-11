Hattrick sænkede Vendsyssel, der var tæt på at lave et comeback

FODBOLD:Vendsyssel FF fik en mareridtsstart på udekampen mod Kolding IF i 1 divison, da hjemmeholdets Oliver Drost efter de første 12 minutter havde scoret tre mål.

Vendelboerne var tæt på at lave comebacket i anden halvleg, men et hav af chancer blev brændt, og derfor vandt Kolding med 3-2 over Vendsyssel.

Oliver Drost startede sit målshow efter 4 minutter på et fremragende skud et par meter fra feltet, som knækkede ud mod højresiden af målet, og dermed snød Kevin Ray Mendoza i Vendyssel-målet.

Bare to minutter senere var Oliver Drost igen på spil, da han blev nedlagt i feltet af Søren Henriksen. Den 25-årige Kolding-angriber tog sig selv af straffesparket, som han sikkert eksekverede til 2-0.

Og inden der var gået 12 minutter havde Oliver Drost fuldbyrdet sit hattrick, da han alene igennem med Kevin Ray Mendoza løftede bolden over målmanden.

Det var derfor et stejlt bjerg, som skulle bestiges for Vendsyssel FF, hvis de skulle have point med fra kampen.

Vendelboerne havde masser af spil i første halvleg, men havde svært ved at komme frem til de chancer, som skulle skabe det mål, der kunne gøre comebacket overkommeligt.

Det ændrede sig dog markant efter pausen, hvor overtaget på bolden blev omsat til store målchancer. Efter 55 minutter gav det endelig pote for Vendyssel.

Tiemoko Konaté lavede en god vending på midten af banen og spillede Mikkel Agger fri. Angriberen snød forsvaret med et par skudfinter og lagde sikkert bolden ind til 1-3.

Fire minutter senere havde Ali Messaoud en kæmpe mulighed for at reducere til 2-3, men han overplacerede sin afslutning i en fri position i feltet.

Vendsyssel skulle dog bare vente tre minutter, før de fik reduceringen til 2-3. Mikkel Wohlgemuth lagde en lang bold frem op mod Mikkel Agger. Angriberen fik løbet sig fri, og han var endnu engang sikkerheden selv.

Mikkel Agger havde med små 10 minutter tilbage af kampen muligheden for at gøre Oliver Drost kunsten efter, men i en helt fri position mistimede han sit hovedstød.

Dermed tabte Vendsyssel opgøret i Kolding og er placeret på 11. pladsen med 8 point efter 12 kampe.