Se målene: Hattrickhelt sendte Pirates mod toppen

Fem kampe og fem sejre. Sæsonstarten for Aalborg Pirates' danske mesterhold kunne dårligt have været bedre. Fredag aften vandt de 3-1 på udebane over SønderjyskE efter en ganske jævnbyrdig kamp, hvor forwarden Jeppe Jul Korsgaard gjorde hele forskellen. Forwarden lavede alle aalborgensernes mål.

Se kampens fire scoringer underunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

SønderjyskE - Aalborg Pirates 1-3 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-1, 0-0, 1-2

Mål: 0-1 Jeppe Jul Korsgaard (16.52), 0-2 Jeppe Jul Korsgaard (50.18), 1-2 Jacob Schmidt-Svejstrup (53.43), 1-3 Jeppe Jul Korsgaard (59.02)

Udvisninger: SønderjyskE 3x2 min., Aalborg 2x2 min.

Tilskuere: 2434

Kun Odense kan indtil videre følge Aalborg Pirates' udlæg på sæsonen. Fynboerne har tre point mere i toppen af Metal Ligaen, men de har også spillet en kamp mere.