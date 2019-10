HB Køge er skuffede over AaB efter udsættelse

FODBOLD:Et uheld på Storebæltsbroen onsdag eftermiddag endte med at sætte en stopper for onsdagens 1/8-finale i Sydbank Pokalen mellem HB Køge og AaB's superligahold. Klokken 18.30 - en halv time efter det oprindeligt kamptidspunkt - lød meldingen ud over Køge Stadion, at kampen var aflyst.

AaB's materialebus med blandt andet spillertøj sad på det tidspunkt fortsat fast i en kilometerlang kø ved Nyborg.

- Vi har forhandlet frem og tilbage og forsøgt at skubbe deadline, for vi ville rigtig gerne have den kamp afviklet. Vi tilbød at stille alt til rådighed for AaB - i forhold til, hvad der var nu nødvendigt. Desværre valgte AaB at trække stikket ret tidligt, så det er lidt skuffende, siger HB Køges cheftræner, Morten Karlsen.

Fra AaB's side af sagen mener direktør Thomas Bælum dog ikke at man kunne strække sig længere.

- I første omgang lavede vi et nyt kamptidspunkt, der hed 19.30, men da vi så hørte, at broen først ville blive genåbnet klokken 18, og at man forventede kødannelser helt frem til klokken 21, var det ikke længere realistisk at nå at afvikle kampen. Vi kan ikke have sponsorer, fans og spillere til at vente så længe, siger han.

Til spørgsmålet om, hvorfor det var så vigtigt for AaB at få den materialebus frem til Køge, siger direktøren:

- Udover spillertøj har vi også nogle støvler i den bil, samt noget medicinsk udstyr og nøje opmålte energidrikke og kosttilskud. Spillerne er jo også vant til at blive tapet op i alle leder of kanter, og har specielle ting til det. Så hvis vi skulle gennemføre den kamp, ville det være på unfair konkurrencevilkår, siger Thomas Bælum.

En dialog med DBU om et nyt spilletidspunkt begynder først torsdag, men man vil så vidt det er muligt forsøge at få afviklet pokalkampen inden udgangen af 2019.