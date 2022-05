Heine fik flot afsked i EH Aalborg

AALBORG:Der blev bundet en pæn sløjfe om to års trænergerning i EH Aalborg for Allan Heine, da 1. divisionsholdet fredag aften helt som ventet blev ekspederet ud af pokalturneringen af ligaholdet Viborg HK, der dog fik flot modstand af nordjyderne, som førte 13-12 ved pausen.

Da Allan Heine for to år siden blev præsenteret som kommende cheftræner for klubben, var det i første omgang for en ligaklub, men det ændrede corona hurtigt på. En tvangsnedrykning senere var der tæt på panik før lukketid for EH Aalborg. Ambitionen var dog at komme tilbage i ligaen, hvilket ikke er blevet tilfældet.

- Vi blev ramt af helt utroligt mange skader. Hvis det ikke var en hånd, der sad fast i en trøje, var det folk, der snublede over de mærkeligste ting. Det blev samlet set for mange skader og for mange akutte skader til, at vi kunne lykkes, som vi gerne ville, siger Allan Heine, der kunne se sine spillere bide flot fra sig mod den midtjyske overmagt fra domkirkebyen.

Ligesom det var Allan Heines afskedskamp, var det også sidste gang, man fik islandske Sandra Erlingsdottir at se i en EH Aalborg-trøje. Hun var forrygende i kampens første kvarter. Aalborg førte 7-5, og Viborg virkede ikke til at være i gear.

Det var et skadesramt Viborg-hold, der primært blev båret af Kristina Jørgensen og "Prinsessen af Aalborg" Lærke Nolsøe, der hævede sig over middelmådighed hos ligaholdet. Viborg-træner Jakob Vestergaard så sig nødsaget til at tage kampens første timeout ved 10-8 til hjemmeholdet, hvilket var en sejr i sig selv for 1. divisionsholdet.

Den flotte afskedskamp blev et positivt punktum for Allan Heine, der endnu ikke ved, hvad den nærmeste fremtid skal bringe.

- Der har været et par følere fra udlandet, men grundet min familiesituation med det ældste barn på 13 og det yngste på fire, så er det ikke en mulighed lige nu. Jeg kigger efter et job i Danmark, og det skal gerne være et fuldtidsjob, siger Allan Heine, der dog ikke har noget konkret på hånden.

- Jeg er jo assisterende landstræner for Schweiz, og vi har kvalificeret os til EM, så jeg får en del at se til i løbet af efteråret på den front. Jeg har også stadig morgentræning med eliteklassen i Aalborg, så jeg kan godt leve med et halvt år, hvor jeg ikke skal have noget fast job. Det åbner også op for, at jeg kan få den første rigtige sommerferie med familien i 15 år, siger Allan Heine.

Sandra Erlingsdóttir spillede også afskedskamp, og det gjorde han særdeles godt. Foto: Henrik Bo

Efter den fantastiske første halvleg fra Aalborgs side vågnede Viborg op til dåd i de sidste 30 minutter. Det var nu ikke fordi midtjyderne skruede niveauet kraftigt op. Den største forskel var, at man nu scorede oftere i det tomme mål, som syv mod seks-spillet hos EH Aalborg efterlod.

Dermed er Sæby det eneste tilbageværende nordjyske hold i kvindernes pokalturnering. De møder Silkeborg/Voel den 22. maj.