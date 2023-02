Heinz Ehlers stopper som landstræner efter VM

AALBORG:Nordjyske Heinz Ehlers stopper som træner for Danmarks herrelandshold i ishockey efter VM i maj.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

Den 57-årige Ehlers har været landstræner siden 2018 og stopper efter eget ønske ved kontraktudløbet.

- I Danmarks Ishockey Union betragter vi Heinz som en af Europas bedste trænere, og der er ingen tvivl om, at hans karriere i boksen kommer til at fortsætte på en ny og spændende adresse, siger DIU-direktør Ulrik Larsen.

- Og vi vil egentlig også gerne tilføje, at alting er foregået ganske udramatisk. Begge parter er klar på, at der skal ske noget nyt.

Ehlers førte som den første landsholdet frem til vinter-OL, og her kulminerede hans tid som landstræner med kvartfinalen ved OL i Beijing i 2022.

Ved VM sidste år førte han Danmark til niendepladsen, den bedste placering siden ottendepladsen i 2016.

- For det første vil vi meget gerne takke Heinz for en meget flot periode som landstræner for herrelandsholdet. Hans resultater taler fuldstændig for sig selv, og det har været en stor ære at have ham som en respekteret træner for landsholdet, siger DIU-direktør Ulrik Larsen.

Inden afskeden venter endnu et VM, der for Danmarks vedkommende spilles i finske Tampere.

- Vi glæder os til en forrygende afslutning med Heinz i spidsen. Vi er ikke det mindste i tvivl om at både han og spillerne vil dedikere sig til at levere en sidste skarp indsats, inden parterne skilles, siger Ulrik Larsen.

DIU's sportslige ledelse er allerede gået i tænkeboks i forhold til emnelisten, når den kommende landstræner skal findes.

- I forhold til vores planlægning passer det perfekt, at vi allerede nu har muligheden for at finde frem til, hvilken profil den kommende landstræner skal have. Derefter går vi i gang med at afsøge markedet for mulige emner.

- Vores vurdering er, at vi med et seniorlandshold, der har spillet med i VM’s topdivision uafbrudt siden 2003, har et godt produkt at tilbyde til eventuelle kandidater, siger Ulrik Larsen.

/ritzau/