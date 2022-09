Helbredet driller Kjeldsen inden Himmerland

GOLF:Erfarne Søren Kjeldsen kom godt rundt, da han onsdag spillede den såkaldte pro-am-turnering inden hovedturneringen ved Made in Himmerland.

Golfspilleren fra Brønderslev var nemlig fem slag under par dagen inden DP World Tour-turneringen, og det var han godt tilfreds med.

- Jeg spillede godt. Det er jeg glad for, eftersom jeg kæmpede lidt med helbredet i går. Min læge siger, at det er efterveer fra corona. Jeg går og har det fint, men pludselig kan jeg blive sindssygt træt, fortæller Søren Kjeldsen.

Turen med corona for omkring to måneder siden kan altså få indflydelse på turneringskalenderen.

- Det var planen at spille så meget som muligt, men måske er det vigtigt at tage en uge en gang imellem og puste ud. Lige nu handler det om at komme ovenpå, siger den 47-årige nordjyde.

Det store mål i indeværende sæson er at komme inden for top-110 på DP World Tour-ranglisten. Så sikrer han nemlig sine spillerettigheder til den kommende sæson. Det formåede han ikke i fjor, og dermed spiller han på en speciel kategori, som han har fået tildelt grundet sine mere end 600 starter på den europæiske tour.

- Den kategori har jeg i år og en sæson mere, hvis jeg skal bruge den. Men det vil jeg jo ikke. Jeg vil være blandt de 110 bedste, selvom muligheden er dejlig at have, siger Søren Kjeldsen.

Torsdag slår han ud klokken 13.30 med amerikanske John Catlin og franske Matthieu Pavon i første runde af Made in Himmerland. Turneringen løber fra torsdag til søndag.