Hele den nordjyske sportsweekend er i fare

SPORT:Hele Nordjylland holder i øjeblikket vejret, mens man venter på udmeldinger fra regeringen, der skal fortælle, hvor store restriktioner landsdelen bliver underlagt som følge af opdagelsen af, at corona-virus er muteret igennem mink.

Onsdag meldte statsminister Mette Frederiksen, at man i løbet af torsdagen ville afsløre, hvilke lokale restriktioner, der vil komme i Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø, Vesthimmerland Thisted kommuner.

De første meldinger går dog på, at der bliver restriktioner i forhold til at rejse ind og ud af kommunerne, og det betyder, at mange nordjyske klubber i øjeblikket ser ud til ikke at kunne afvikle de kampe, der er planlagt til den kommende weekend.

Når AaB fredag aften har spillet mod Randers FC i Superligaen, involverer alle øvrige kampe på eliteniveau nemlig hold, der ligger i en af de syv ramte kommuner.

I fodbold skal Vendsyssel FF eksempelvis søndag have besøg af Esbjerg, og her ved man endnu ikke, om man er købt eller solgt.

Vi har noteret os Regeringens udmelding omkring nedlukningen af bl.a. Hjørring Kommune, og afventer lige nu en melding på, om det får betydning for vores kampe i 1. Division. — Vendsyssel FF (@VendsysselFF) November 5, 2020

Derforuden rummer det nordjyske sportsprogram i denne weekend følgende kampe, der umiddelbart ikke kan afvikles, hvis man ikke må rejse ind og ud af kommunerne.

Fodbold, 2. division: FC Sydvest - Thisted FC

Fodbold, 2. division: Jammerbugt FC - Frem

Fodbold, Gjensidige Kvindeligaen: FC Thy - Thisted Q - AaB

Fodbold, Gjensidige Kvindeligaen: Kolding Q - Fortuna Hjørring