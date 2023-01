Helenius er lige på trapperne i AaB: Fordobler sin løn

AALBORG:Nicklas Helenius er så godt som landet i Aalborg. Han har ifølge Nordjyskes oplysninger tømt sit skab i Silkeborg.

Når han bliver præsenteret vil det ifølge Nordjyskes oplysninger være på en kontrakt til en yderst fin løn.

Flere kilder i fodboldmiljøet fortæller til Nordjyske, at Helenius vil få fordoblet sin nuværende løn i AaB. Det betyder, at han rammer en månedsløn over 200.000 kroner. Dermed placerer han sig i toppen af AaB's løn hierarki.

Mens Helenius er på vej ind, så er Kasper Høgh på vej ud. Han trænede for sig selv ved tirsdagens AaB-træning, og det er der ifølge cheftræner Erik Hamrén en god grund til.

- Jeg ved ikke, hvor man helt præcist er med en transfer, men jeg ved, at der er noget under opsejling med Stabæk, og det er tæt på at falde på plads. Derfor trænede Kasper for sig selv, siger Erik Hamrén til Nordjyske.