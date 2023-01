Helenius havde svære arbejdsbetingelser i AaB-comeback

HORSENS:Historien gentog sig, da AaB fredag eftermiddag spillede 2-2 mod AC Horsens i den anden testkamp frem mod den kommende forårssæson i Superligaen.

Cifrene var de samme som i sidste uges kamp mod FC Fredericia, og igen var AaB's præstation også klart bedst i de sidste 45 minutter.

- Det lignede Fredericia-kampen. Jeg synes måske ikke, at vores første halvleg var helt ligeså dårlig som mod Fredericia, men der er ingen tvivl om, at vi var meget bedre i anden halvleg, siger AaB-træner Erik Hamrén, der som planlagt før kampen skiftede alle 11 spillere i pausen.

AC Horsens - AaB 2-2 (2-1) Mål: 0-1 Jeppe Pedersen (7. minut), 1-1 Moses Opondo (21. minut), 2-1 Magnus Jensen (37. minut), 2-2 Anosike Ementa (80. minut)

AaB's opstilling i første halvleg (4-3-3): Nico Mantl - Kasper Jørgensen, Rasmus Thelander, Anders Hagelskjær, Jakob Ahlmann - Jeppe Pedersen, Sebastian Otoa, Lucas Andersen - Louka Prip, Nicklas Helenius, Marco Ramkilde

AaB's opstilling i anden halvleg (4-3-3): Theo Sander - Kristoffer Pallesen, Lars Kramer, Daniel Granli, Andreas Poulsen - Iver Fossum, Pedro Ferreira, Malthe Højholt - Kilian Ludewig, Anosike Ementa, Anders Noshe VIS MERE

Første halvlegs højdepunkt var en fremragende assist fra Lucas Andersen til Jeppe Pedersens føringsmål, men derudover dominerede Horsens stort, og hjemmeholdet kunne med mere skarphed sagtens have gået til pause foran med både 3-1 og 4-1. I AaB's mål diskede den nytilkomne tysker Nico Mantl dog op med redninger på flere helt oplagte Horsens-chancer.

- Vi hang ikke sammen som hold, og derfor blev afstandene mellem kæderne for store. Det gjorde, at vi kom til at stå lavt, og det var vi heller ikke gode til, for jeg synes, at Horsens kom frem til for mange store chancer. Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men jeg havde håbet, at jeg i første halvleg havde set mere af det, vi så i anden halvleg, siger Erik Hamrén.

Nyindkøbte Nicklas Helenius fik de første 45 minutter på banen, men sidste sæsons superligatopscorer havde det svært på et hold, der ikke fik sat mange ting sammen offensivt. Helenius viste dog et glimt af klasse, da han stod for forarbejdet til en god mulighed til Louka Prip.

- Vi så nogle af de ting, som Nicklas er god til. Vi kan bruge ham i vores opspil, men generelt var vores angrebsspil for dårligt i første halvleg, men det hænger sammen med, at vi også defensivt var for dårlige, siger Erik Hamrén, der kunne være anderledes tilfreds med anden halvleg.

- I anden halvleg hang vi meget bedre sammen som hold. Vi skubbede frem sammen, og så kunne vi også gå i pres som en enhed. Det betød selvfølgelig også, at de spillere, der var med i anden halvleg, så bedre ud individuelt, for sådan er det. Når holdet fungerer, ser den enkelte spiller også bedre ud, siger Erik Hamrén.

En af de spillere, der viste sig godt frem i anden halvleg, var Anosike Ementa. Den store angriber fulgte op på en god indsats mod Fredericia i sidste uge ved at udligne til 2-2 og generelt være en kilde til uro for Horsens-forsvaret.

- Det er jeg meget glad for. Han er blevet bedre til at bruge sin krop, som vi har trænet meget. Ano har stadig meget at lære, men han har taget store skridt fremad, siger Erik Hamrén.

AaB's næste testkamp er på torsdag ude mod Viborg.