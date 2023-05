Helenius fløj højt for AaB: Skamroser fansene

AALBORG:Nicklas Helenius kom ikke på måltavlen, men angriberen var alligevel særdeles synlig hos AaB, da de søndag besejrede AC Horsens 4-0 og kom tættere på overlevelse i Superligaen.

Helenius havde en finger med i spillet i opbygningen til to af målene og var en kæmpe håndfuld for østjyderne på Aalborg Portland Park.

- Jeg er meget tilfreds - både med holdets og min egen indsats. Alle tror virkelig på det, vi løber og laver i øjeblikket, og når vi får fyldt feltet op, så ser vi, at vi har rigtig mange spillere, der kan afgøre fodboldkampe, forklarer angriberen.

Nicklas Helenius sender rosende ord afsted mod AaB's fans. Foto: Torben Hansen

Hans speciale i kampen var at modtage bolden med ryggen til mål og distribuere den med høj kvalitet til holdkammeraterne.

- Jeg synes, jeg har flere roller på det her hold. Både i presspillet og i én-mod-én-situationerne. Jeg var med i meget og kom selv frem til en del, så det eneste, der ærgrer mig lidt, er, at jeg ikke fik scoret, forklarer Nicklas Helenius, der måtte se et hovedstød prelle af på stolpen.

AaB førte kun 1-0 ved pausen, men i de sidste 45 minutter blev dominansen endnu større foran de godt 10.000 tilskuere, der skabte sæsonrekord på Aalborg Portland Park.

- Vi kunne mærke, at vi havde et gear mere end Horsens, og det var en fed kamp at være med i. Ikke mindst, fordi vi havde et næsten fyldt stadion i ryggen. Det motiverer mig at spille foran vores fantastiske fans, og de hjælper bare med at give os noget mod og frihed i spillet. Aalborg Stadion skal være et fort igen, og det er det også godt på vej til at blive igen, siger angriberen.

Kristoffer Pallesen måtte hjælpes fra banen i slutfasen, og det lignede desværre en alvorlig skade i eller omkring anklen. Foto: Torben Hansen

Desværre måtte AaB undervejs i kampen mod AC Horsens lade Kilian Ludewig, Allan Sousa og Kristoffer Pallesen udskifte med skader, så det var eneste streg i regningen på en eller solbeskinnet søndag.

- Skader er desværre en del af fodbold. Vi har haft mange kampe på det sidste, men det er selvfølgelig ærgerligt, at det rammer os nu. Bredden kan blive vigtig i resten af sæsonen, men jeg vil dog stadig mene, at vi har en god trup og en masse spillere, der kan tage over, lyder det fra en fortrøstningsfuld Nicklas Helenius.

AaB er ét point efter AC Horsens med fire spillerunder tilbage. Næste opgave er OB på udebane fredag 12. maj.