Helenius følte sig alene i verden

AALBORG:Nicklas Helenius er udset som den helt store offensive frelser i AaB's kamp for overlevelse i Superligaen, men mod AGF havde han tæt på umulige betingelser. Bolden blev ofte forsøgt spillet op til AaB-angriberen, men langt de fleste gange var det i tæt på håbløse situationer, som ikke kunne føre til andet end et angreb, der løb ud i ingenting.

Blandt andet derfor var det i det store hele småt med chancerne til AaB, der i stedet måtte se AGF score kampens eneste mål på det, der må betegnes som en træls situation set med AaB-briller.

Theo Sander kom ud i forbindelse med et indlæg. Det fik Nicklas Helenius til at trække sig, og det endte med, at bolden på en eller anden måde strøg i mål.

- Jeg flyttede mig, fordi Theo kom ud og sagde, at han havde. Det var lige de små marginaler, der spillede ind der, og igen må jeg bare sige, at det måske er et bundholds lod. Det er en lortefølelse. Det er en kamp, der skal ende 0-0, siger Nicklas Helenius.

Sidste sæsons superligatopscorer fik ikke sat noget særligt aftryk på kampen, og det irriterede ham. Når det er sagt, så havde han virkelig svære arbejdsvilkår.

- For at sige det lige ud, så måtte jeg sige i pausen, at jeg virkelig følte mig alene oppe foran. Virkelig alene. Den havde jeg lidt i hovedet hele tiden, og hvor skulle jeg lige spille den hen?

Den stride vind spillede naturligvis også en rolle i den forbindelse.

- Vi havde snakket om, at Tingager nok ville gå med mig, men hver gang vi fik sendt en dyb bold afsted, så føltes det som om, den bare løb ud over baglinjen.

- Jeg skulle ud at løbe og have nogle at spille med. Det var en god kamp for midterforsvarerne. De kunne bare forsvare fremad, for de vidste, at hvis bolden røg over dem, så ville den nok bare ryge ud over baglinjen. Det blev meget tilfældighedernes spil.

Helenius har en god fornemmelse af, hvad der skal til, hvis AaB skal præsentere sig fra sin bedste side rent offensivt i de kommende kampe.

- Mod Vendsyssel så vi noget af det rigtige. Vi fik fundet Prip mere involveret, og vi så også, at Lucas og jeg kunne finde hinanden bedre. Det så vi lidt af i anden halvleg mod AGF. Det vi gjorde rigtig godt mod Vendsyssel var at få kanten ind og backen udenom. Det så vi ikke så mod AGF, men det var også svære betingelser.

Nicklas Helenius indrømmede blankt efter kampen, at han ikke var fan af de omstændigheder, som den var blevet spillet under, men var også hurtig til at påpege, at forholdene havde været ens for begge hold, så det var ingen undskyldning.

- Spillet blev aldrig godt. Det var svært, for vi kunne ikke gøre noget af det, som vi havde trænet på. AGF kunne nok heller ikke fuldføre sin plan i de her forhold, påpeger Nicklas Helenius.

Han og AaB får en ny chance for at finde vej til modstanderens mål om en uges tid, når turen går til Parken for at møde FC København.