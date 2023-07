Helenius hylder kollektive takter

ØSTERBRO:Nicklas Helenius kom ind fra bænken og gjorde en forskel hos AaB. Måske det klareste vidnesbyrd om AaB's overlegne styrke i forhold til de øvrige hold i 1. division.

Den høje angriber blev sendt på banen, og få sekunder efter kom AaB i front. Helenius kronede en flot indsats med en scoring i overtiden, da han tæskede bolden op i krydset.

- Det betød sindssygt meget, men det der betød mest var, at vi fik de tre point og en god oplevelse, siger Nicklas Helenius, der glæder sig mest over, at takterne fra træningskampene er blevet overført til den første turneringskamp.

- Det er meget vigtigt, at vi fik vist, at vi også kan gå ud og levere det her spil, når det er en turneringskamp. Vi skulle lige i gang, men da vi fik spillet til at køre, så det godt ud, siger AaB-angriberen, der havde overskud til at sende en lille stikpille i Lucas Andersens retning.

- Lucas skulle have scoret en mere. Han kunne godt have givet mig en assist, siger Helenius mens han grinende skæver over mod Lucas Andersen.

Helenius kom ind og viste i nogle sekvenser, hvad det er for en kvalitet, han kan bringe ind i AaB's opspil, når han bliver spillet godt op. Den kvalitet var der ikke helt, da Tim Prica var på banen. Helenius roser dog først og fremmest sine holdkammerater.

- Folk sætter virkelig en ære i at gøre hinanden gode, og det er med til at gøre det nemmere at lykkes som hold.

- Vi fik endelig vist, at vi har dygtige mellemrumsspillere. Det har jeg hele tiden hævdet, så det er dejligt, at vi kan begynde at vise, at vi kan den del af spillet, siger Nicklas Helenius.

Hvis AaB kan videreudvikle den spillestil, så ser angriberen store muligheder for AaB-succes i den kommende sæson.

- Vi kan se, at vi lykkes med meget af det, vi træner på. Vi kan se, vi har mange spillere, der føler sig bedre tilpas i det spilkoncept, vi har nu. Det betyder at både hver enkelt spiller og kollektivet kan komme til at stråle meget mere, siger Nicklas Helenius.