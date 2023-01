Helenius og to andre AaB'ere selvtræner lige nu

OLIVA:Mandag var der høj sol over Oliva. Solens stråler stod i skarp kontrast til det vejr, der havde budt AaB-spillerne velkommen til Spanien dagen 24 timer tidligere.

Med solen kom også de store smil frem hos AaB-spillerne, der nød de tæt på perfekte forhold i den spanske kystby. Mandagens træning bød på et par spiløvelser, mens der også blev trænet taktisk med en masse stop fra Erik Hamrén, der havde en række direktiver til sine spillere.

AaB er lige nu ramt af et par skader, så det sendte målmandstrioen Theo Sander, Josip Posavec og Nico Mantl ud som højre back på skift. Den opgave klarede de alle med glans.

Blandt de spillere, der lige nu ikke deltager i træningen på lige fod med holdkammeraterne er Jeppe Pedersen, Younes Bakiz og Nicklas Helenius.

Jeppe Pedersen virker nærmest som en dag-til-dag-skade, for han var blandt andet med som bande i et af mandagens spil. Younes Bakiz ser heller ikke ud til at være langt fra at kunne deltage i den normale træning på lige fod med holdkammeraterne.

Heldigvis for AaB er der også gode meldinger omkring Nicklas Helenius. Den store angriber får lov til det meste i afmålte doser.

- Det er et træt venstre baglår, som lige nu holder mig ude af træningen. Jeg har fået det scannet, og på den første ultralydsscanning kunne vi se, at der var lidt væske, men det er ikke noget alvorligt, siger angriberen, der først mærkede ømhed i træningskampen mod AC Horsens.

- Jeg kan stadig mærke, at baglåret er ømt. Det er ikke noget, jeg har mærket til, mens jeg var i Silkeborg. Det var først i de sidste 10 minutter af kampen i Horsens, at jeg kunne mærke lidt.

Snarligt comeback

Hvis alt går som håbet ved tirsdagens træning, kan det sagtens tænkes, at Helenius kan være en større del af AaB's træning allerede onsdag eller torsdag.

- Planen er, at jeg skal prøve at være med i nogle spil her midt på ugen. Jeg håber, at jeg er 100 procent klar igen senest i næste uge, og så har vi stadig god tid, siger Nicklas Helenius, der ikke lægger skjul på, at de grønne græsbaner i Oliva skaber længsel mod at deltage fuldt ud i AaB-træningen.

- Det kribler meget for at komme ind og træne med de andre. Jeg kan allerede mærke nu, at græs er klart bedre for min krop at træne på, end det er tilfældet med kunstgræs. Det er bare endnu en grund til, at jeg er glad for at komme til AaB. Når man som fodboldspiller når op i min alder, så er kunstgræs ikke det bedste for kroppen.

Som nytilkommen angriber er der helt sikkert et par holdtaktiske ting, som Nicklas Helenius skal have indarbejdet på rygraden, men her spiller hans efterhånden store rutine et klart plus.

- Relationerne til de andre holdkammerater betyder altid noget. Nu har jeg prøvet at skifte klub nogle gange, så efterhånden har jeg lært, hvordan jeg nemmest kan finde mig til rette i en ny klub. Det var noget andet, hvis jeg havde været yngre, så havde det betydet mere, siger Helenius.

AaB-træning tirsdag i solskin