Helenius-skifte blev næsten bremset af Silkeborg

AALBORG:AaB oprustede i vinterens transfervindue i jagten på at undgå nedrykning fra Superligaen. En del af den oprustning bestod i at hente Nicklas Helenius hjem til Aalborg.

Men skiftet tilbage til AaB, hvor Helenius havde været ad to omgange tidligere og fik sin fodboldopdragelse, endte næsten med ikke at blive til noget. Silkeborg IF bad nemlig om et stort beløb for angriberen, hvilket ikke faldt i god jord hos den høje nordjyde.

Det fortæller Nicklas Helenius i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast, Ripodsten.

- Det var en lidt træls forhandling med Silkeborg. De havde én gang blokeret noget, som jeg gerne ville, selvom vi havde en aftale om, at det måtte de ikke efter halvandet år, hvis alt gik godt. Der var de igen lidt træls, og det var jeg ret skuffet over. Så vi sagde faktisk til AaB, at de skulle trække sig, fordi vi ikke syntes, at det var fair, hvad Silkeborg ville have for mig der, siger Helenius

- Men AaB ville det så meget, og jeg ville det selv så meget, at vi strakte os lidt begge parter, og det kunne lade sig gøre. Det var det rette for mig.

Et vanvittigt urealistisk beløb

I sommerens transfervindue var der ligeledes interesse for Nicklas Helenius, efter han blev superligatopscorer i sæsonen 2021/2022. Dengang havde han ligeledes udset sig et skifte væk fra Silkeborg, men det blev aldrig til noget.

- Det var både udlandet og i Danmark. Når man bliver topscorer i Superligaen, er der mange døre, der åbner sig. Der var mange ting, som jeg gerne ville, og jeg havde ikke nogen forståelse for, at de stod i vejen. Jeg vil ikke sige beløbet, men de kom med et vanvittigt urealistisk beløb for mig, så jeg ikke kunne komme afsted, selvom vi havde en håndsaftale om, at de ikke ville stå i vejen. Det var en kæmpe skuffelse, siger han.

I stedet blev superligatopscoreren altså i Silkeborg IF gennem efteråret, inden skiftet til AaB kom på plads i vinterens transfervindue.

Sjov bemærkning gik videre

AaB's interesse for Nicklas Helenius begyndte at spire i løbet af efteråret. Her fik en morsom bemærkning over for AaB's målmandstræner, Poul Buus, en central rolle i den begyndende dialog omkring angriberens hjemkomst til Aalborg.

- Jeg havde hørt, at der var noget interesse. Sidste kamp, jeg spillede for Silkeborg mod AaB, hvor vi vandt 2-1, snakkede jeg lidt med nogle. Det har jeg altid gjort. Jeg har altid følt mig velkommen heroppe. Der fik jeg snakket lidt med Buus, og der sagde jeg lidt i sjov, at de måtte ringe, hvis jeg skulle komme og hjælpe. Det gik han åbenbart videre med til Thomas Bælum med det samme, og allerede der kom der noget, fortæller Helenius.

- Det var lidt ment i sjovt, men også fordi hjertet var der, og jeg kunne se, hvor ramt AaB var. Den følelse af at møde AaB på et fort var der ikke, tilføjer han.

Du kan høre hele podcastepisoden med Nicklas Helenius i din foretrukne podcastapp eller på nordjyske.dk/lyt. Her fortæller AaB-angriberen ligeledes om kampen for overlevelse i Superligaen samt de manglende mål på grønsværen.