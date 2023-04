Tilbage på træningsbanen: Her er status på Helenius frem mod kvartfinalen

GISTRUP:Starterne fra sejren over Horsens var tirsdag tilbage på træningsbanen i Gistrup, efter de havde brugt mandagen på at restitutionstræne på Hornevej. Der var generelt en god, men fokuseret stemning blandt AaB-spillerne, der skærtorsdag skal forsøge at spille sig videre til semifinalen i pokalturneringen med en samlet sejr over Viborg.

Det store spørgsmål op til tirsdagens træning var, om Nicklas Helenius igen kan indgå i cheftræner Oscar Hiljemarks planer frem mod Viborg-kampen, efter han tidligt mod Horsens måtte lade sig udskifte, da målvogter Matej Delac boksede ham i hovedet. Siden har han døjet med smerter i nakken.

AaB-angriberen startede træningen sammen med resten af holdkammeraterne, men da træningen steg i intensitet og nærkampe blev en del af øvelserne, trissede Helenius væk. Her slog han sig til Kilian Ludewig, der selvtrænede med den fysiske stab.

Nicklas Helenius forklarer, at han kan mærke fremgang dag til dag, men han er ikke meget for at melde sig inde eller ude af torsdagens pokalkvartfinale.

- Jeg synes, at jeg har det bedre i dag, end jeg havde i går (mandag, red.), så må vi se, hvordan det går, når jeg kommer ud at løbe og får pulsen lidt mere op. Jeg havde en fin fornemmelse, men det er aldrig til at sige, hvordan jeg reagerer.

- Det er, som det er lige nu. I morgen (onsdag, red.) bliver afgørende, for det er sådan noget, som skal vurderes dag til dag. Jeg forventer ikke noget, og jeg udelukker heller ikke noget i forhold til at være med mod Viborg, lyder det fra Nicklas Helenius

Mens AaB-spilleren ikke er meget for at melde noget ud om sin skade, er Oscar Hiljemark mere åben i forhold til at give en status på Nicklas Helenius frem mod torsdagens kamp.

- Han er 100 procent i spil til kampen. Det går godt med ham. Han var med til træningen, så det ser positivt ud, siger Oscar Hiljemark

Theo Sander var til gengæld fraværende ved tirsdagens træning, men det var der ifølge Hiljemark en naturlig forklaring på.

- Theo har været afsted med U19-landsholdet, så vi blev enige om, at han skulle have en pause, lyder begrundelsen fra AaB-træneren.

AaB går ind til den anden kvartfinale med et godt udgangspunkt, da nordjyderne vandt det første opgør med 2-0 på Aalborg Portland Park.