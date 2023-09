Helt eventyrligt comeback og fremragende forsvar bag Mors-Thy-sejr

Mors-Thy Håndbolds træner Niels Agesen har peget på sit forsvar som en afgørende grundpille i at skabe succes i denne sæson. I 25-24-sejren over Fredericia var det i den grad defensiven, der viste vejen i en helt forrygende sejr, som Mors-Thy selv var ved at smide væk op til flere gange.

I begyndelsen af kampen var Mors-Thy-forsvaret udfordret af en stor fysik fra Fredericias stregkæmpe Pevnov, men da Henrik Toft og Kasper Lindgren fik snor i ham, var det de forsvarsklipper, der stod med en fysisk overhånd.

Det stærke forsvarsarbejde til trods virkede det som om, Fredericia havde en tand nemmere ved at komme til gode chancer. Det indtryk blev også hjulpet på vej af en total mangel på målmandsredninger. Derfor halsede MTH efter i store dele af første halvleg.

Målmandsredninger var en generel mangelvare i de første 30 minutter. Ved pausen havde hvert hold fire redninger på tavlen. Svend Rughave fik det første kvarter i hjemmeholdets mål, men han fik ikke fat i noget, og så blev det Rasmus Henriksens tur. Efter en svær indledning vågnede Henriksen op til dåd i de sidste fem minutter af første halvleg.

Han leverede en stærk kandidat til sæsonens redning i ligaen, da han kom spurtende ind fra bænken efter et boldtab i en undertalsperiode. Henriksen løb mod sin venstre side, men Anders Kragh Martinussen sprang modsat og burde let sende bolden i mål.

På en eller anden udefinerbar måde fik Rasmus Henriksen vredet sin krop tilbage mod højre og reddet skuddet på slangemenneske-manér.

Det blev startskuddet til et par redninger, der hjalp MTH mod en pauseføring på 14-13.

Mors-Thy Håndbold - Fredericia HK 25-24 Håndbold, Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-3, 6-6, 7-10, 10-10, 12-13, (14-13), 15-15, 16-19, 19-19, 20-23, 22-23

Mål for Mors-Thy: Marcus Midtgaard 5, Nicolaj Spanggaard 4, Frederik Tilsted 4, Mads Svane 3, Henrik Tilsted 2, Lasse Pedersen 2, Viictor Norlyk 1, Magnus Norlyk 1, Henrik Toft 1, Rasmus Henriksen 1, Johan Nilsson 1.

Topscorere for Fredericia: Sebastian Henneberg 4, Anders Kragh Martinussen 3.

Udvisninger: MTH 2, Fredericia 1 VIS MERE

Mors-Thys træner Niels Agesen forsøgte mod halvlegens slutning sig med syv mod seks angrebsmæssigt. Det lykkedes ikke for alvor, men han blev tvunget til at give det altid omdiskuterede overtalsspil en chance mere, fordi MTH-spillerne indledte anden halvleg helt skævt rent offensivt.

Den satsning gav fuld gevinst, men mest af alt fordi, Fredericia på samme tid også gik over i syv mod seks. Mors-Thys forsvar løste den udfordring formidabelt i den periode. Anført af Kasper Lindgren og Henrik Toft i midtblokken fik man hurtigt kæmpet sig til nogle lette scoringer i tomt mål, så det var helt lige inden det sidste kvarter.

Mors-Thys offensiv havde det fortsat svært. Egentlig spillede man sig frem til nogle store chancer, men de blev misbrugt på det skammeligste. Defensiven var imidlertid stærk og skabte gentagende gange gode muligheder for kontrascoringer. På forunderlig vis ble hjemmeholdet ved med at formøble store chancer, så til sidst virkede det givet, at man ville tabe.

Det lykkedes dog at kæmpe sig tilbage på 23-23. Her fik Henrik Toft dog en udvisning, men så stemplede Rasmus Henriksen ind med endnu et mirakel af en redning. Det dannede grundlag for en helt eventyrlig afslutning, som endte med, at Mors-Thy vandt 25-24 i en kamp, som man flere gange var ved at kaste i skraldespanden.