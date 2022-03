Helten Palmarsson: - Det her er håndbold

HÅNDBOLD:Da pokalfinalen mellem Aalborg Håndbold og GOG skulle afgøres var der særligt én spiller, der trådte i karakter.

Aron Palmarsson tog ansvar, da det hele brændte på og Boxen var ved at koge over. Den islandske verdensstjerne viste ganske enkelt, hvad det er, han står for, og hvorfor han er blevet hentet ind som et kæmpe navn med dertilhørende forventninger. Tre af de sidste fire mål var signeret Palmarsson.

- Hvis jeg er på banen i slutningen af en tæt kamp, så vil jeg gerne have bolden. Det var hårdt i dag, men vi var stærke i de sidste 10 minutter, da det skulle afgøres. Det var fint for mig at kunne hjælpe i slutningen af kampen, siger Aron Palmarsson.

Nerver er ikke en del af Aron Palmarssons følelsesregister mod slutningen af en tæt pokalfinale. Den islandske stjerne vælger at anskue tingene på en måde, som kun klassespillere kan gøre.

- Jeg tænker kun på at vinde. Jeg har en god fornemmelse, når jeg går ind i de sidste 10 minutter af en tæt kamp. Som i dag da det stod 24-24. Sådan en situation befinder jeg mig dejligt i, siger islændingen.

Med sin stærke præstation mod slutningen af pokalfinalen fik Aron Palmarsson på sin egen måde vist, hvad han står for, og hvad han er hentet til Aalborg for. Når det er sagt, så er det her kun begyndelsen for ham.

- Jeg har været meget skadet, og jeg har ikke spillet så godt, som jeg gerne ville. Så den her kamp var en god kamp til at vise, at jeg er fit, og jeg skal nok være fit til resten af sæsonen. Det var dejligt at få lov til at vise, siger verdensstjernen.

Han har vundet stort set alt på klubplan, så en dansk pokaltitel er næppe øverst på hitlisten, men der var alligevel noget specielt over oplevelsen for Palmarsson.

- Det her er håndbold. Det her var super. Bare se vores fans. Det er super dejligt med en finale med de her fans i ryggen, siger Aron Palmarsson, mens han peger kigger rundt på de mange Aalborg-fans, der fik lov til at komme ind på banen, da pokalen var overrakt.