Henneberg er godt forbi to års skadeshelvede

HÅNDBOLD:Lørdag er det nøjagtigt to år siden, at Sebastian Henneberg blev korsbåndsskadet. En efterfølgende korsbåndsskade har samlet set gjort de to første sæsoner i Aalborg Håndbold til et rendyrket skadeshelvede for Henneberg, der dog er ude på den anden side af trængslerne nu.

Fredag var Henneberg på banen i mange minutter, da Aalborg Håndbold i sikker stil avancerede til pokalkvartfinalen. Hennebergs indsats bød på flere fine detaljer, som bestemt vidner om, at han er på rette vej.

- Lørdag er det faktisk nøjagtigt to år siden, jeg blev skadet, og det kom jeg til at tænke på her den anden dag. Det er ellers ikke noget, jeg sådan går og holder øje md, men det slog mig pludselig, siger Sebastian Henneberg.

Nu er han imidlertid kommet så langt, at han ikke skal tænke mere på skader. Nu gælder det glæden ved at være tilbage for fuld udblæsning. Ofte hører man om en vis frygt for at belaste et knæ efter en korsbåndsskade, men Sebastian Henneberg er fri for de tanker.

- Jeg vil mene, at jeg kan bevæge mig helt frit, og det er bare dejligt. Det er skønt, at jeg kan spille håndbold igen, så nu kæmper jeg bare med at komme op i omdrejninger. Der er jo en del ting, som ikke helt sidder som de skal, når jeg har haft sådan en skadespause, siger Sebastian Henneberg.

De små glimt som eksempelvis et indspil bag om ryggen eller et stående drøn op i det ene målhjørne viser, at Henneberg er godt på vej.

- Der hvor jeg er lige nu, så lyder det måske lidt dumt, men for mig handler det ikke så meget om, hvorvidt boldene går i mål. Det handler mere om, at jeg skal tilbage i noget rytme, og så må vi se, om boldene går i mål. Det skal nok komme, siger Sebastian Henneberg, der ikke lægger skjul på, at han er lykkelig over at være tilbage.

- Det kan godt være, at det her bare var en pokalkamp, som vi skulle vinde, men for mig var det virkelig en vigtig kamp, fordi jeg kom ind og fik alle de her minutter, som er guld værd for mig lige nu. Det betyder så meget for min udvikling, siger Sebastian Henneberg, der melder højre knæ i god forfatning.

- Knæet er faktisk det mindste problem. Det er mere resten af kroppen, der kan mærkes, når jeg stiger ud af sengen hver morgen. Den skal også lige i omdrejninger, og det har været en ret hård opstart, men jeg kan love dig for, at jeg nyder den smerte. Så længe det ikke er i knæet, så er det bare skønt, siger Sebastian Henneberg, der ikke har travlt med at kræve spilletid.

- Jeg skal nok primært prøve at aflaste Felix Claar som playmaker. Der er jo ret mange om buddet på venstre back, så jeg satser på at hjælpe på playmakeren, men nu må vi se, hvordan det går. Jeg tager bare alle de minutter, jeg kan få, siger Sebastian Henneberg.