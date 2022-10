Plaget af skader - nu stopper han omgående

HÅNDBOLD:Sebastian Henneberg stopper i Aalborg Håndbold.

Den 28-årige venstreback skifter omgående til makedonske RK Eurofarm Pelister, oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Sebastian Henneberg kom til Aalborg Håndbold fra norske Elverum i sommeren 2020, men har i sin tid i den nordjyske klub været plaget af skader.

Kamp for at komme tilbage

- Der er ingen tvivl om at Henneberg har haft et forløb hos os, som ingen af os havde forestillet os. Efter hans to alvorlige korsbåndsskader, hvilket naturligvis er dybt uheldigt, har det været en kamp for ham at komme tilbage på holdet igen, udtaler direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold.

- Derfor har spilletiden også været begrænset i de første par måneder i denne sæson, og da Sebastian fik muligheden for både at få mere spilletid og et nyt udlandseventyr, så ville vi ikke stå i vejen for det. Vi ønsker ham derfor al muligt held og lykke med den videre karriere i Makedonien, tilføjer Jan Larsen.

Otte scoringer

Sebastian Henneberg selv siger:

- Jeg er ærgerlig over, at det på grund af skaderne ikke lykkedes mig at få spillemæssig succes i Aalborg, men jeg er meget taknemmelig for at klubben har støttet mig gennem de to skadesforløb, samt at man nu har givet mig muligheden for at skifte til RK Eurofarm Pelister.

Han takker medspillere, trænerteam og Aalborg Håndbolds fans for opbakningen.

Sebastian Henneberg opnåede i alt 11 kampe og 8 scoringer for Aalborg Håndbold.