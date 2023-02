Henrik Møllgaard: Aalborg bliver gift i CL-knockoutfasen

Optimismen er stor i Aalborg Håndbold før den afgørende del af sæsonen i både HTH Herreligaen og Champions League.

Onsdag aften spillede nordjyderne sig videre til knockoutfasen i Europas bedste klubturnering med en 31-24-sejr hjemme over Elverum i gruppespillets næstsidste kamp.

Selv om Aalborg har været udfordret i løbet af sæsonen, forventer forsvarsspecialisten Henrik Møllgaard, at nordjyderne bliver et bøvlet bekendtskab for modstanderne.

- Vi har præsteret rigtig godt i Champions League i nogle sæsoner, men har haft det lidt sværere i den her sæson, så selvfølgelig betyder det noget, at vi nu er sikre på at gå videre.

- Selvfølgelig ville vi gerne have haft et bedre udgangspunkt, også fordi sejre avler sejre. Men alt kommer ned til, at vi skal være bedre i to weekender, end dem vi møder, og det har vi en god mulighed for, siger den danske landsholdsspiller.

Det er ikke afklaret, hvem der bliver Aalborgs modstander i den første knockoutrunde, der svarer til ottendedelsfinalen. Skulle det blive altid stærke Veszprem eller de tyske mestre fra Magdeburg, er det ikke opgaver, der skræmmer.

- Det er jo ikke nogen kæmpe overraskelse, hvis vi efter lidt problemer i gruppespillet slår Veszprem, GOG, eller Magdeburg ud i næste runde.

- De sidder jo heller ikke og slikker sig om munden og håber på at få Aalborg, for vi plejer at være rigtig dygtige i den her del af sæsonen, siger Henrik Møllgaard.

Nordjyderne nåede hele vejen til Champions League-finalen i 2021, men det bliver trods alt nok for svært at matche den bedrift i indeværende sæson, erkender veteranen.

- Jeg vil gerne have sagt ja til, at vi er et lige så godt bud på en finalist som så mange andre hold, men det kan jeg ikke, for vores resultater har skrantet for meget.

- Vi skal komme lidt fra baghjul, men det er jeg også helt sikker på, at vi kan, selv om vores udgangspunkt er lidt dårligere end i andre sæsoner. Vi kan noget helt specielt, og det skal vi have fundet frem, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg er aktuelt hæmmet af, at stjernen Mikkel Hansen er sygemeldt.

Champions Leagues knockoutfase begynder om en måned.

/ritzau/