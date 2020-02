Henrik Møllgaard efter uheld: Øm i hovedet, men klar til at spille

HÅNDBOLD:Det gik hårdt ud over Henrik Møllgaard, da Aalborg Håndbold søndag genoptog Primo Tours Ligaen efter mere end en måneds kamppause ved på hjemmebane at slå SønderjyskE.

Efter en kollision med en modstander måtte landsholdsspilleren således hjælpes i omklædningsrummet, mens holdkammeraterne kørte sejren hjem, og efterfølgende har uheldet også sat sine spor.

- Min næse, tænder og mund var godt smadrede, og jeg kan også godt mærke, at jeg bankede hovedet i gulvet. Jeg er lidt øm, lyder Henrik Møllgaards status.

Han mærker dog ikke symptomer på en hjernerystelse, og der er heller ikke noget, der er brækket, så landsholdsspilleren forventer at være med på holdkortet, når Aalborg Håndbold onsdag aften spiller på udebane mod Lemvig-Thyborøn.

- Jeg har trænet mandag og tirsdag, og det havde jeg ikke gjort, hvis der var mistanke om, at der var noget alvorligt galt, for jeg skal selvfølgelig ikke spille for enhver pris. Jeg er blevet testet så godt, vi kunne, men vi er selvfølgelig stadig opmærksomme på, om der kommer nogle følgevirkninger ud af det, siger Henrik Møllgaard, der blev sat ud af spillet i slutfasen af kampen mod SønderjyskE efter at have forsøgt at få fat i en løs bold.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik den geniale idé, at jeg skulle ned efter den bold. Jeg er faktisk ikke klar over, hvem jeg stødte sammen med, men jeg kan huske, at jeg registrerede, at en SønderjyskE-spiller tog et skridt frem, og på den måde kunne jeg fornemme, at der var noget på vej, fortæller Henrik Møllgaard, der måtte gå i omklædningsrummet med blodet løbene fra næsen.

- Den er hårdt medtaget, men den er ikke brækket, og det havde jeg heller ikke på fornemmelsen i det øjeblik. Det var også kort i mine tanker, at jeg skulle ind og spille de sidste minutter, men det var nok meget klogt, at jeg ikke gjorde også med tanke på, at vi jo ikke vidste, om jeg havde fået en hjernerystelse, siger Henrik Møllgaard.

Onsdagens opgør mellem Lemvig-Thyborøn og Aalborg Håndbold fløjtes i gang klokken 19.30.