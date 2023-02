Henrik Møllgaard har ét Champions League-ønske

AALBORG:Henrik Møllgaard var tilbage i en gammel rolle, da Aalborg Håndbold onsdag aften spillede sig videre til Champions Leagues ottendedelsfinaler efter en sejr på 31-24 over norske Elverum.

Aalborg Håndbolds 38-årige landsholdsveteran har i de seneste sæsoner brugt langt det meste af sin tid som forsvarsspecialist, men onsdag aften scorede han tre gange i en kamp, hvor han også fik lov at spille med i den anden ende.

- Det var skønt. Jeg nyder at spille angreb, og for os som hold handler det også om at fordele ressourcerne i øjeblikket. Vi spiller igen fredag, så der skal ikke drives rovdrift på folk. Jeg giver gerne gerne et nap med, og jeg synes, at det er sjovt at være med i den ende også. Jeg skal også bevise, at jeg er god nok, for selv om vi har nogle folk ude, har vi stadig et så dygtigt og så bredt et hold, at man ikke får noget foræret, siger Henrik Møllgaard.

Tidligere i karrieren har Henrik Møllgaard kæmpet med i toppen af den danske ligas topscorerliste, og selv om han i de seneste sæsoner oftest er blevet bedt om at løbe ud på bænken, når holdkammeraterne skulle til at angribe, er ambitionerne om at bidrage i den ende af banen aldrig blevet droppet.

- Nej, for jeg synes jo stadig, at jeg er dygtig nok til det. Ved sæsonstart havde vi bare et hold, hvor jeg ikke ærligt kunne stå og sige, at jeg var blandt vores tre-fire dygtigste angrebsspillere, så jeg har vidst, at det gik den vej, men som sagt synes jeg stadig, at jeg er en dygtig angrebsspiller. Der har bare været nogle, der var endnu bedre. Nu er vi færre spillere, og programmet er tæt, og så giver jeg hellere end gerne et nap med, siger Henrik Møllgaard.

Udover de tre mål kunne han glæde sig over, at onsdagens sejr betyder, at Aalborg Håndbold er klar til Champions Leagues ottendedelsfinaler uanset udfaldet af den sidste kamp i puljespillet på udebane mod Celje.

Det opgør kommer til gengæld til at afgøre, om Aalborg Håndbold slutter på femte- eller sjettepladsen i gruppespillet. En sjetteplads vil formentlig give en ottendedelsfinale mod Veszprém, mens en femteplads vil udløse to opgør mod enten GOG eller Dinamo Bukarest.

- Jeg vil gerne spille mod Veszprém. Det er et rasende dygtigt hold, men de har en spillestil, der ligger okay til os. Vi havde et rigtig dårligt kvarter, da vi røg ud til dem sidste år, og de ligner mere et hold, siden de har fået Momir Ilic som træner, men jeg ville ikke have noget imod at løbe ind i dem.

- Det ville være trist for begge parter, hvis vi skal møde GOG. Jeg ved godt, at dansk håndbold så vil være sikret en kvartfinale, og så er der ikke lang vej til finalfour, men vi spiller simpelthen så mange kampe mod dem, og det ville ikke være specielt sexet at skulle møde dem i Champions League også.

- Det kan godt være, at Larsen (Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen, red.) håber på det, fordi det er billigt og nemt, men det fede ved Champions League er, at man får nogle andre og store oplevelser. GOG skal vi nok komme til at møde flere gange de næste sæsoner, siger Henrik Møllgaard.