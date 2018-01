Henrik Tilsted i tvivl om sin skade

MORS-THY: Mors-Thy Håndbold risikerer at skulle undvære sin stærke venstrefløj Henrik Tilsted i begyndelsen af det nye år.

Henrik Tilsted sluttede 2017 med at kæmpe sig igennem de sidste ligakampe med smerter som følge af en skade - og den er endnu ikke så meget i bedring, at han føler sig sikker på at blive klar til genoptagelsen af turneringen om en måned.

- Det afhænger meget af, hvordan den (skaden, red.) reagerer. Jeg har fået lagt en blokade ved skambenet i bækkenet, og så afhænger det meget af, hvordan den reagerer på blokaden efterfølgende, siger han.

Henrik Tilsted døjer med en betændelse ved bækkenet, der bredte sig til knoglerne og gjorde kampene inden jul til smertefulde oplevelser.

- Det var ikke så sjovt i den sidste periode, men det var sådan, det var på det tidspunkt, siger han.

Mors-Thys ligatrup tager torsdag på træningslejr på øen Porto Santo nord for Madeira, hvor holdet blandt andet spiller træningskamp mod Ribe-Esbjerg. Om Henrik Tilsted, der er i gang med sin sidste sæson i Mors-Thy, kommer i håndboldaktion på træningslejren, ved han dog ikke.

- Jeg skal i hvert fald med derned. Så må vi se, om jeg skal træne så meget med. Det er kun vores fys’er, der kan afgøre det, siger han.