Henrik Toft viser vejen hos Mors-Thy: - Potentialet er stort

Henrik Toft Hansen var ikke en markant mand på måltavlen, da Mors-Thy tirsdag aften rundede sæsonforberedelserne af med en sidste testkamp på hjemmebane i Nykøbing. Men han han viste til gengæld sine lederevner som ny anfører for klubben, som han denne sommer er vendt retur til fra mægtige Paris SG.

- Da trænerne forelagde, at der var et ønske om, at jeg skulle tage anførerbindet, var det egentlig en naturlig ting at sige ja til. Jeg vil gerne komme hjem og bidrage med noget. Men det er ikke det vigtigste, hvem der har anførerbindet, men at vi alle sammen bidrager, siger Henrik Toft Hansen og tilføjer:

- Jeg skal nok være den, der viser vejen.

Henrik Toft Hansen vil gerne vise vejen som ny anfører for Mors-Thy Håndbold. Foto: Lars Pauli

I forhold til niveauet er stregspilleren ikke i tvivl om, at det er en anden størrelse, der venter ham i Danmark end i Frankrig.

- Det er selvfølgelig et andet niveau. Men jeg kommer hjem til nogle unge drenge, som virkelig gerne vil spille håndbold og har talentet til at komme rigtig langt. Så håber jeg på, at jeg kommer til at bidrage med noget rutine.

- Holdet har et stort potentiale, men vi skal også vise det. Det er ikke nok, at der bliver snakket om det. Men jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal lykkes, siger Henrik Toft, der sammen med Mors-Thy skal jagte målsætningen om en plads i slutspillet.

Sæsonen bliver for alvor skudt i gang for Mors-Thy Håndbold, når de lørdag møder Skjern Håndbold i 1/8-finalen af Santander Cuppen. Her skal de i Thisted forsøge at gå videre og jagte en gentagelse af succesen fra 2020, hvor de højst overraskende vandt pokalturneringen.

- Vi spiller jo på hjemmebane, hvor holdet har vist mange gange tidligere, at det er svært at slå, når man kommer til Thy eller Mors. Jeg glæder mig helt vildt til at spille den kamp i pokalturneringen, som vi gerne vil videre i, fortæller den rutinerede stregspiller.

Sidste testkamp

Tirsdag havde Mors-Thy Håndbold sidste træningskamp inden sæsonstart. På trods af, at det blot var en testkamp, var nordvestjyderne mødt talstærkt op i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing. Gæsterne dominerede dog indledningsvist og tog føringen.

Men hjemmeholdet kæmpede sig siden tilbage i kampen. Efter flere gode redninger fra målmand Rasmus Henriksen og scoringer fra de hjemvendte brødre Frederik og Henrik Tilsted, var hjemmeholdet ikke til at stoppe og førte 14-11 ved pausen.

Mors-Thys Håndbolds målmand Rasmus Henriksen havde flere gode redninger i første halvleg af sidste træningskamp. Foto: Lars Pauli

Efter pausen havde både spillere og trænere hos Mors-Thy Håndbold ild i øjnene. Især et straffekast til hjemmeholdet fik cheftræner Niels Agesen og assistenttræner Allan Damgaard op af stolene.

Herefter dominerede hjemmeholdet kampen, hvor Frederik Tilsted viste sig frem med seks scoringer. Også de unge Victor og Magnus Norlyk viste gode takter. Det blev dermed til en god sidste testkamp for Mors-Thy Håndbold, der vandt 30-28.

Mors Thy Håndbold