Her er AaB blandt de bedste: Podcast-panel vil kun bytte med profiler fra mesterhold

FODBOLD:11 mål fordelt på sæsonens 10 første superligakampe.

Det er hvad AaB's forsvar indtil videre har lukket ind, og det placerer dem sammen med Randers, som det hold, der indtil videre har indkasseret færrest mål i Superligaen i denne sæson.

I den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten bliver der set nærmere på AaB's defensiv, som med Rasmus Thelander, Jores Okore og Daniel Granli i en tre-back-kæde, i seneste runde holdt de regerende mestre fra FC Midtjylland fra fadet på deres egen hjemmebane. Direkte adspurgt mener panelet i podcasten, at man blandt de øvrige hold i Superligaen skal til netop Herning for at finde midterforsvarere i Superligaen, man har lyst til at bytte med de spillere, der står på AaB's holdkort.

- Erik Sviatchenko var profilen i Superligaen i sidste sæson og efter min mening er Alexander Scholz den bedste forsvarsspiller i Ligaen, og han har også vist sit høje niveau i Champions League, siger journalist og fodboldkommentator hos DR Ralf Dahl, som dog samtidig har noteret sig, at AaB samlet set råder over en gruppe af centrale forsvarsspillere, som mestrene ikke helt kan matche.

- Lige nu er Mathias Ross fjerdevalg, og jeg tror ikke, du kan finde en superligaklub, der har en spiller af hans niveau som fjerdevalg på den plads, konstaterer Ralf Dahl i Ripodsten.

NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen påpeger i den sammenhæng, at rutinerede Kasper Pedersen, med næsten 150 superligakampe på CV'et, er femtevalg.

- Hvis sportschef Inge André Olsen sidder og ser, om han kan hente noget bedre ind, bliver det svært for små penge, og lige nu skal han bare være tilfreds med at beholde de fem, der allerede er der, for så skal der ikke kigges på det i transfervinduet, lyder det fra Claus Jensen.

Plaffeminister til debat

Mens der er roser til defensiven, ser det anderledes ud med effektiviteten blandt AaB's offensive spillere. Derfor bliver der i podcasten blandt andet også set på Lucas Andersen, som stadig ikke har scoret i denne sæson, og hvad der taler for og imod, at Ronnie Schwartz kunne være en mulighed for AaB i det kommende transfervindue.

Tredje og sidste mand i Ripodsten-panelet er Jakob Hjorth fra Vendsyssel FF, som fortæller om, hvordan klubben tackler, at man i øjeblikket ligger til nedrykning i 1.division.

