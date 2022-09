Her er AaB-debutants vej til Superligaen

FODBOLD:Det var nok de færreste AaB-fans, som havde stiftet bekendtskab med Sebastian Otoa, inden han trak i trøjen og blev skiftet ind for Lars Kramer i søndagens kamp.

AaB's nuværende forsvarsgeneral måtte nemlig udgå med en hovedskade, og dermed kom 18-årige Otoa i aktion med Kristoffer Pallesen og dannede en uerfaren stopperduo. Teenageren kom dog godt afsted med sin første kamp i Superligaen.

- Det var en fed oplevelse, selvom vi ikke vandt. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, og det var fint, fortæller Sebastian Otoa.

Det var salget af Mathias Ross og udlejningen af Anders Hagelskjær, som blev Sebastian Otoas vej til AaB's førsteholdstrup, selvom spilletid i Superligaen ikke har været oplagt gennem den tidligere Roskilde- og FC København-spillers tid i det nordjyske.

- Jeg døjede lidt med skader det sidste års tid, men jeg havde været med til førsteholdstræninger nogle gange inden den her uge. Her i opstarten gik det lidt hurtigere, og det seneste stykke tid har jeg trænet med, og jeg kunne mærke, at jeg kom nærmere, siger han.

- Det er fedt, men jeg skal også passe på min krop og ikke ende ud i det samme som sidste år. Det var mange forskellige skader i ben. Så jeg skal bare passe på, tilføjer han.

Sebastian Otoa kom til AaB for et år siden, da han takkede nej til et kontrakttilbud i Roskilde, hvor han spillede U19. Inden da havde han tilbragt tre år i FC Københavns akademi. Men eventyret i Aalborg fik en hård start, da den garderhøje midtstopper kun nåede at spille én kamp for AaB's U19-holdet, inden en række overbelastningsskader i benene indtraf.

I foråret kom han igen i aktion for U19-holdet, ligesom han har spillet reserveholdskampe. Det er altså et begrænset antal kampe, som den 18-årige har spillet i seneste sæson.

- Jeg kunne godt mærke, at jeg blev træt, men det handler bare om at bide det i sig og give, hvad man har, siger han.

Det gjorde han således, og cheftræner Lars Friis blåstemplede efter kampen mod Lyngby den indsats, som Sebastian Otoa bidrog med.

- Med Otoa og Pallesens forudsætninger for at spille midterforsvar sammen var det rigtig godt klaret. Otoa er en dygtig spiller, men han er vant til at spille U19, og man kan godt se, at Superligaen lige er et tak op. Det er helt naturligt. Pallesen slipper også godt afsted med det. Jeg har rost dem begge i omklædningsrummet, fortæller Lars Friis.

Søndagens makker i det centrale forsvar var også imponeret over Otoas første minutter i Superligaen og den måde, som den uprøvede midtstopper kom ind på.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan han havde det. Jeg kan huske for 100 år siden, da jeg skulle spille min første superligakamp, hvor jeg ikke sov natten før. Her blev han kylet ind i det, og han gjorde det flot. Ham har jeg meget respekt for. Det kræver sit at tackle det på den måde, lyder det fra Kristoffer Pallesen.

Kampen mod Lyngby endte 1-1, og Allan Sousa kom på måltavlen for nordjyderne.