AaB bekræfter: Spanier bliver ny cheftræner

FODBOLD:Den bliver den blot 38-årige spanier Martí Cifuentes, der efter nytår bliver cheftræner i superligaklubben AaB.

Det oplyser aalborgenserne i en pressemeddelelse mandag middag.

Martí Cifuentes kommer fra et job hos Sandefjord i den bedste norske fodboldrække, hvor han har været ansat siden sommeren 2018. Aftalen hos aalborgenserne gælder til sommeren 2023.

Peter Feher, der i efteråret vikarierede på cheftrænerposten i AaB, fortsætter fra det nye år på sin oprindelige post som assistent sammen med Rasmus Würtz.

- Vi har haft en lang og grundig proces, hvor vi hele vejen har haft Martí som en af vores absolutte topkandidater, og efterhånden som vi fik indsnævret feltet, blev han også vores foretrukne person. Martí, der er et af de største trænertalenter i skandinavisk fodbold, har desuden gjort et både stærkt og sympatisk indtryk under vores samtaler, hvilket er suppleret af topreferencer fra forskellig side, fortæller AaB's sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

I sin spæde trænerkarrieres start var Martí Cifuentes forbi ungdomsafdelingerne i engelske Millwall, hollandske Ajax og FC Barcelona. Han landede sit første cheftrænerjob i hjemlandet Spanien i 2014 hos UE Sant Andreu i den tredjebedste række. I 2015 skiftede han videre til CE L'Hospitalet på samme spanske niveau.

I starten af 2018 fik den unge spanier et job i Sverige som cheftræner for AIK Stockholms U19-hold, og efter et halvt år her rykkede han til Sandefjord midtvejs i den norske sæson og formåede ikke at redde holdet fra nedrykning.

I sin første hele sæson i klubben førte han dog den dog tilbage på første række, og her blev Sandefjord i den netop overståede sæson nummer 11 blandt 16 hold.

- Jeg er både glad for og stolt af, at en klub af AaB’s størrelse og med dens historik har peget på mig som cheftræner, og jeg vil gøre alt for leve op til tilliden. Mit indtryk af folkene i klubben er meget positivt, og jeg er blevet præsenteret for et projekt, som flugter perfekt i forhold til mine egne ambitioner, lyder det fra Martí Cifuentes.

Træneren er øvrigt er svensk gift og far til tvillinger født i august. Hele familien flytter nu til Aalborg.