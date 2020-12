AaB bekræfter: Spanier bliver ny cheftræner

FODBOLD:Den bliver den blot 38-årige spanier Martí Cifuentes, der efter nytår bliver cheftræner i superligaklubben AaB.

Det oplyser aalborgenserne i en pressemeddelelse mandag middag.

Denne er det MANGE som har ventet på, men nå er det "here we go"-mode for alle pengene: Aalborg har funnet sin nye trener, og hans navn er Martí Cifuentes. Han skal, etter det jeg hører, ha signert en avtale på 2,5 år. Offisiell melding rundt hjørnet! 🔴⚪️#SuperAaB #sldk — Jonas Giæver (@CheGiaevara) December 28, 2020

Martí Cifuentes kommer fra et job hos Sandefjord i den bedste norske fodboldrække, hvor han har været ansat siden sommeren 2018. Aftalen hos aalborgenserne gælder ifølge den norske journalist for to et halvt år.

I sin spæde trænerkarrieres start var Cifuentes forbi ungdomsafdelingerne i engelske Millwall hos hollandske Ajax, men han landede sit første cheftrænerjob ihjemlandet Spanien i 2014 hos UE Sant Andreu i den tredjebedste række. I 2015 skiftede han videre til CE L'Hospitalet på samme spanske niveau.

I starten af 2018 landede spanieren et job i Sverige som cheftræner for AIK Stockholms U19-hold, og efter et halvt år her rykkede han til Sandefjord midtvejs i den norske sæson og formåede ikke at redde holdet fra nedrykning. I sin første hele sæson i klubben førte han dog den dog tilbage på første række, og her blev Sandefjord i den netop overståede sæson nummer 11 blandt 16 hold.