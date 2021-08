Her er AaB's planer med ny angriber og for resten af deadline-day

FODBOLD:Lejekontrakten med Aleksandar Trajkovski er transferappelsinen i AaB-sportschef Inge André Olsens turban.

Den 28-årige nordmakedoner fra La Liga-klubben Mallorca har været i superligaklubbens sigte de seneste måneder, men det er først de seneste dage, at der har åbnet sig en mulighed for at realisere en aftale.

- Det er nok takket være Trajkovskis agentfirma, at vi har fået en aftale på plads, for løn- og værdimæssigt ligger spilleren langt fra det, vi normalt kan løfte i AaB. Heldigvis synes de godt om AaB og vores projekt, og det har været afgørende, siger sportschef Inge André Olsen.

Lejeaftalen gælder til sommeren 2022, og til den tid vil den nordmakedonske EM-spiller stadig have ét år tilbage af sin kontrakt med Mallorca. På spørgsmålet om der findes en købsoption i lejeaftalen, siger AaB-sportschefen kryptisk:

- Hvis det viser sig at være et godt projekt for begge parter, så vurderer jeg, at der er en god mulighed for, at han kan fortsætte i AaB - også efter sommeren 2022.

Inge André Olsen har tidligere slået fast, at superligaklubben kun ville hente spillere her i slutningen af transfervinduet, hvis der var tale om navne, der kunne forstærke startopstillingen.

- Vi tror på, at Trajkovski er en spiller, der kan komme ind og kæmpe om en plads i start 11'eren og øge konkurrencen på de offensive pladser. Han kan spille mange forskellige offensive pladser, og det har været afgørende, at han sikrer os en offensiv fleksibilitet, siger sportschefen.

Tidligere tirsdag udlejede AaB midtbanespilleren Robert Kakeeto til 2. divisionsklubben Skive, men dermed ikke sagt, at aalborgenserne er færdige med at handle på transfervinduets sidste dag.

- Vi synes, at vi har en meget stærk trup nu, men jeg vil ikke lukke nogen døre. Der kan pludselig åbne sig en mulighed på en spiller, som vi ikke kan sige nej til, og derudover har der også været øget interesse for flere af vores spillere i de seneste uges tid. Af den grund kigger vi os også omkring, så vi har eventuelle erstatninger i baghånden, forklarer Inge André Olsen.