Her er AaB's sidste forhindring på vejen mod pokalfinalen

AALBORG:Silkeborg bliver AaB's sidste udfordring i jagten på en pokalfinale.

Det er en kendsgerning, efter at der torsdag aften blev trukket lod til semifinalerne. Semifinalerne afvikles som kvartfinalerne over to kampe, og AaB begynder på udebane. Den første semifinale afvikles 26. eller 27. april med returkamp en uge senere.

AaB sikrede sig billetten til kvartfinalerne efter skærtorsdags 0-1-nederlag på udebane til Viborg. For en måned siden havde AaB vundet med 2-0 hjemme i Aalborg i den første kamp.

Silkeborg ekspederede Sønderjyske fra den næstbedste række ud i kvartfinalerne.

I den anden semifinale mødes FC Nordsjælland og FC København.