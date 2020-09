Vil gøre plads til 3000: Her er Aalborg Håndbolds nye tilskuerplan

AALBORG:Normalt foretrækker Aalborg Håndbold at spille på hjemmebane, men i disse dage kan direktør Jan Larsen godt se det positive i, at det næste opgør i Jutlander Bank Arena først er 19. september, hvor Mors-Thy kommer på besøg.

Årsagen er muligheden for at lukke mere end 500 tilskuere ind, som træder i kraft fra i dag. For at udvide kapaciteten kræves det, at publikum deles op i sektioner på 500, som har særskilte toiletter og boder til rådighed.

- Det betyder, at vi satser på at kunne lukke omkring 3000 tilskuere ind til vores kommende hjemmekampe, hvilket gør, at vi kan tilgodese alle vores sæsonkortholdere og sponsorer. Men når det er sagt, er der ingen grund til at lægge skjul på, at det er en kæmpe logistisk arbejde, vi nu er gået i gang med, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Det inkluderer opkald til alle sæsonkortholdere og sponsorer for at få klarhed over, om de ønsker at sidde ved siden af hinanden. For er der tale om familiemedlemmer, frafalder kravet om en meters afstand - og dermed et tomt sæde - mellem dem.

Han føler med nogle af de mindre klubber med få ansatte, der ikke - på samme måde som Aalborg Håndbold - er gearet til at løse den store logistiske opgave.

Samtidig tør han næsten ikke tænke den tanke, at de seneste dages stigende tal for corona-smittede danskere pludselig kan sætte en kæp i hjulet på alle planerne.

- Tingene ændrer sig jo nærmest fra dag til dag, men vi må acceptere, at det er en speciel tid, vi befinder os i lige nu, og at tingene derfor - for at sige det mildt - er meget bøvlede.

Jan Larsen har i øvrigt et begrundet håb om, at der også kan lukkes tilskuere ind til holdets første hjemmekamp i Champions League, hvor ukrainske HC Motor efter planen kigger forbi onsdag 23. september. I modsætning til det europæiske fodboldforbund (Uefa) kører det europæiske håndboldforbund (EHF) ikke med en nul tilskuere-politik.

- Vi er i dialog med EHF og har en klar forventing om, at det bliver de nationale restriktioner, som vil afgøre, tilskuertallet, siger han.