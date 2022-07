Her er Aalborg Håndbolds modstandere i Champions League

HÅNDBOLD:Der venter Aalborg Håndbold hård modstand i Champions League i den kommende sæson.

Fredag formiddag blev de 16 deltagende hold fordelt i to puljer ved lodtrækningen i den østrigske hovedstad Wien, og den magede sig således, at Aalborg Håndbold kom i pulje med den netop overståede Champions League-sæsons to finalister Barcelona fra Spanien og polske Kielce.

Derudover er de ungarske mestre Pick Szeged og tyske THW Kiel med den kommende Aalborg-målmand Niklas Landin på holdet også en del af gruppen. De sidste tre modstandere er franske Nantes, Celje fra Slovenien og norske Elverum.

Aalborg Håndbold var tildelt et wildcard til Champions League og var derfor placeret i det nederste seedningslag. Den anden pulje består af Paris SG, Magdeburg, GOG, Plock, FC Porto, Dinamo Bukarest, Veszprem og Zagreb.

De otte hold møder hinanden både på hjemme- og udebane, og de seks bedst placerede hold går videre.