Her er Aalborg Håndbolds nye assistenttræner

AALBORG:Til sommer får cheftræner Stefan Madsen en ny makker på Aalborg Håndbolds bænk. Afløseren for Arnór Atlason bliver nemlig Simon Dahl, der kommer fra Nordsjælland Håndbold som cheftræner.

Det skriver Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

31-årige Simon Dahl kender Stefan Madsen aldeles godt fra Dansk Håndbold Forbund, hvor de to har arbejdet sammen på det danske U21-landshold.

- Simon er et af de største danske trænertalenter, der til trods for sin unge alder allerede har stor erfaring - først som assistenttræner og de seneste år også som cheftræner for Nordsjælland Håndbold, hvor han har været med til at udvikle flere store talenter, udtaler Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

- Vi vil samtidig gerne takke Nordsjælland Håndbold for at gøre det muligt at gennemføre klubskiftet, og vi glæder os meget til, at Simon tiltræder til sommer, hvor der skal løftes en tung arv efter Arnór Atlason. Vi tror fuldt dog ud på at han er den helt rigtige mand til opgaven, siger han.

Simon Dahl fortsætter som cheftræner i Nordsjælland Håndbold sæsonen ud.

- Først og fremmest glæder jeg mig, det bliver sjovt, spændende og forhåbentlig lærerigt at komme til Aalborg Håndbold. Det er noget andet, end jeg har været vant til, men jeg har haft nogle gode snakke med både Jan og Stefan og har en god fornemmelse af, at det kan blive rigtig spændende. Med det ambitionsniveau, som klubben har, så skal der arbejdes hårdt, og det glæder jeg mig til at blive en del af og bidrage til, udtaler Simon Dahl.