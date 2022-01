Her er Aalborg Håndbolds nye fløjspiller

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har fundet afløseren for Jonas Samuelsson, der forlader de danske mestre efter sæsonen.

Ny højrefløj er Andreas Flodman fra KIF Kolding, fortæller nordjyderne i en pressemeddelelse.

- Efter fire gode år i Kolding er jeg nu klar til nye udfordringer og ser det som et skridt op i min karriere. Da muligheden bød sig, var det derfor ikke et svært valg, og jeg glæder mig til at udvikle mig endnu mere som håndboldspiller.

- Det er altid fedt at være på besøg i Sparekassen Danmark Arena, og jeg glæder mig til at trække den røde trøje over hovedet og repræsentere hjemmeholdet foran de mange fans, siger Andreas Flodman.

Også direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, glæder sig over tilgangen:

- Vi har fulgt Andreas i flere år, og han har gjort det rigtig godt i Kolding. Han er en utrolig dygtig spiller med spidskompetencer specielt i kontraspillet. Vi glæder os til at byde ham velkommen i klubben til sommer, siger Jan Larsen.

Andreas Flodman har skrevet under på en toårig kontrakt, der træder i kraft fra næste sæson.