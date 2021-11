Her er aalborgenseren i spidsen for historisk ishockeytriumf

ISHOCKEY:Da Danmark søndag fik et point mod Tyskland, sikrede de en plads ved vinter-OL i Beijing. Det er første gang nogensinde, at det kvindelige ishockeylandshold rammer den højeste scene inden for vintersport.

Som en stor drivkraft i den præstation står 30-årige Josefine Jakobsen. Siden teenageårene har hun været en del af det danske landshold, og dermed er OL-billetten en længe ventet realitet for den erfarne landsholdsspiller.

- Det har været helt vildt og en stor oplevelse. Vores ultimative mål var at spille os til OL, selvom en del af os stadig er unge. Jeg har jo selv været med i 14-15 år, mens nogle af de lidt yngre har været med i 10 eller 12 år. Det er en grundstamme, som har arbejdet på det her i lang tid. Så kom kulminationen bare nu, fortæller Josefine Jakobsen.

- Vi havde også en stor chance for 10 år siden inden OL i Vancouver, men vi tabte desværre den sidste kamp. Denne gang har vi fået de rette ressourcer med hjælp fra Team Danmark og ishockeyunionen. Det har givet os mulighed for flere samlinger og flere landskampe på højt niveau. Det gav os det sidste skub mod den her OL-plads. Men det er jo bedre sent end aldrig.

Til dagligt spiller Josefine Jakobsen i svenske Djurgårdens IF i den svenske kvindeliga. Derudover arbejder hun med talentudvikling i selvsamme klub og er dermed fuldt engageret i ishockey. Hun kommer ligeledes ud af en aalborgensisk ishockeyfamilie med bror Julian Jakobsen, Aalborg Pirates-kaptajn og landsholdsspiller, som et velkendt navn i dansk ishockey.

Lever for ishockey

I kvindeishockey er det ellers et særsyn, at man kan leve udelukkende af ishockey, som Josefine Jakobsen gør - dog delvist i kraft af sin rolle på Djurgårdens ishockeygymnasium for piger. Her træner hun med svenske talenter tre gange om ugen.

- Den svenske liga er det tætteste, du kan komme på en professionel liga. Der er ikke mange, der kan leve af det her i Sverige, men det udvikler sig for hver sæson, og hvert år kommer flere spillere til det niveau. Man skal måske ikke arbejde så meget ved siden af som før og kan fokusere mere på ishockey, fortæller Jakobsen.

Foto: Djurgårdens IF

Hun har været i Stockholm-klubben siden 2015. Derudover har nordjyden ligeledes haft et collegeophold i USA og spillede inden da i den bedste, svenske række for Segeltorps IF.

- Jeg lever jo for ishockey og har valgt at tage det spring personligt og holdmæssigt for at blive den bedste ishockeyspiller som overhovedet muligt. Der er man nødt til at søge uden for Danmarks grænser og spille i udlandet, som jeg har gjort, siden jeg var 16 år. Niveauet i Sverige har gjort, at jeg kan præstere på det niveau, som jeg gør i dag - og hjælpe både klubholdet og landsholdet med at komme fremad, siger hun.

Men det var i Aalborg, hvor det hele begyndte for Josefine Jakobsen, inden hun skiftede til Herlev som sin seneste, danske klub.

- Jeg har min familie i Aalborg, og efter Julian er flyttet hjem igen, følger jeg Pirates så meget, som jeg kan. Derudover er min nevø på seks år begyndte spille, så når jeg er hjemme, forsøger jeg at komme på isen sammen med ham og se Julian, hvis jeg har muligheden, lyder det fra hende.

Faderen Lars Jakobsen er desuden seniorformand i AaB Ishockey og har gennem årtier været involveret i klubben.

AaB-formand: Helt unikt Den nuværende formand for AaB Ishockey, Preben Jensen, kender især Josefine Jakobsen fra hendes tid i ungdomsrækkerne i Aalborg. Her var han nemlig ungdomstræner for den dengang talentfulde teenager. Han er ikke overrasket over, hvor langt Jakobsen har drevet sit talent. - Jeg var træner for hende i to sæsoner, da hun var 14-15 år. Der spillede hun helt på lige fod med drengespillerne, hvilket var helt unikt af en pige på det tidspunkt. Hun havde både talentet og viljen til at arbejde stenhårdt til hver eneste træning. Men det har også krævet hårdt arbejde af hende at komme til, hvor hun er nu, fortæller Preben Jensen. Kvalifikationen til OL glæder ligeledes den aalborgensiske ishockeyformand, som er optimistisk på vegne af kvindeishockeyen. - Jeg er helt sikker på, at OL bliver en kraftig løftestang for pigehockey i Danmark. VIS MERE

Kvartfinale er målet

Danskerne afviste Tyskland, Østrig og Italien i kampen for en OL-billet. Men når legene for alvor skøjtes i gang i Beijing, er det de allerstørste isnationer, som kaptajn Josefine Jakobsen og resten af det danske landshold potentielt står overfor.

I gruppe B møder de nemlig Sverige, Tjekkiet, Japan og Kina. Alt imens mødes ishockeygiganterne USA, Canada, Finland, Rusland og Schweiz i A-puljen. Her håber Jakobsen på at gå videre fra gruppespillet, hvorfra tre ud af de fem B-hold avancerer.

- Jeg synes godt, at vi kan drømme stort. Vi møder hold på højt niveau hele tiden, der gør, at vi kan forbedre vores eget spil og pege de ting ud, som vi skal arbejde ekstra på. Så man står endnu stærkere, når man skal møde de her gode hold, siger hun.

Aalborgenseren ser nemlig et stort potentiale i det danske ishockeylandshold, som hun kender så godt og går i spidsen for.

- Det er en fantastisk gruppe piger, der er nemme at arbejde med. Selvom jeg bærer C på brystet, arbejder jeg sammen med resten af kaptajntruppen. Det er vigtigt, at vi er flere om det. Men det er en stor ære at få lov til at gå forrest. Jeg har lært meget af dem, der var der, da jeg kom ind på landsholdet. Jeg har stor respekt og taknemlig for dem, og de lærte mig utroligt meget. Mange af de ting har jeg forsøgt at tage med videre, når jeg repræsenterer Danmark og skal gå forrest, lyder det afsluttende fra Josefine Jakobsen.

Vinter-OL i Beijing afvikles i februar 2022.