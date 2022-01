Her er årets 10 største nordjyske sportspræstationer

Store internationale sejre, OL, VM og EM-medaljer, danske mesterskaber og pokaltriumfer.

2021 har budt på det hele for nordjysk sport, og efter et temmelig coronaunderdrejet 2020 har landsdelens atleter igen erobret de store scener ude i verden.

Det afspejles også i listen over de 10 største nordjyske sportspræstationer, som Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen har sat sammen for det forgangne år. Det er marginaler, der adskiller flere af positionerne, og man kan argumentere for, at der nærmest er dødt løb i toppen.

1. Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard fik et stortslået gennembrud på landevejene i 2021. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den 25-årige cykelrytter fra Hillerslev i Thy har i de senere år vist eksempler på sine egenskaber, men i 2021 bragede han direkte ind på verdensscenen.

Egentlig skulle Jonas Vingegaard kun være hjælperytter for Primoz Roglic, men da sidstnævnte styrtede og udgik, greb thyboen chancen. Han fulgte med de bedste i bjergene og kørte sågar fra den senere vinder Tadej Pogacar på det legendariske bjerg Mont Ventoux.

Med en samlet andenplads og adskillige topplaceringer undervejs i Tour de France leverede Jonas Vingegaard en fantastisk præstation i den verdensomspændende sportsgren. Derudover sejrede han i flere andre internationale cykelløb i året, og derfor fortjener han førstepladsen på listen.

2. Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbolds spillere lader her jublen få frit løb, efter at de har besejret Paris SG i semifinalen i Champions League. Arkivfoto: Henrik Bo

I hvilket som helst andet år ville Aalborg Håndbold formentlig nok engang være løbet med førstepladsen på denne liste - ovenpå et fantastisk år. De genvandt som bekendt det danske mesterskab og nåede helt frem til finalen i Champions League.

Sejrene over Flensburg-Handewitt i kvartfinalen og Paris SG i semifinalen var ren verdensklasse fra Aalborg Håndbold, der dog ikke kunne true Barcelona i finalen.

I den hjemlige andedam blev Bjerringbro-Silkeborg besejret i den tredje og afgørende DM-finale, mens kræfterne ikke rakte til at vinde sæsonens sidste kamp - pokalfinalen mod Mors-Thy.

3. Joakim Mæhle

Joakim Mæhle var et smut hjemme i Østervrå efter EM-slutrunden. Arkivfoto: Torben Hansen

I 2021 bragede Joakim Mæhle fra Østervrå ind på den internationale fodboldscene. Han startede året med at blive solgt til Atalanta i den italienske Serie A, og siden erobrede han alle danske fodboldhjerter med sine kampe for landsholdet.

I 17 landskampe formåede den tidligere AaB-spiller at score hele syv gange fra sin position som venstre wingback. To af målene blev sat ind ved sommerens EM-slutrunde, hvor han var en af de helt store profiler på vej mod den danske plads i semifinalen.

Ydermere scorede Joakim Mæhle det afgørende mål mod Østrig, der i oktober sikrede Danmark billetten til VM i Qatar i 2022.

4. Michael Valgren

Frankrigs Julian Alaphilippe vandt VM i landevejscykling foran Hollands Dylan van Baarle. Michael Valgren (th.) tog bronzen. Arkivfoto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

I september ramte thyboen Michael Valgren en sand guldåre i international cykelsport - efter et år, der indtil da ikke havde budt på opsigtsvækkende resultater af betydning.

Men da han først fandt sporet, så var rytteren fra Østerild ved Thisted ikke til at stoppe. Først vandt han de to store semiklassikere Giro della Toscana og Coppa Sabatini, og dernæst tog han formen med sig videre til VM i Belgien og tog en sensationel tredjeplads på Flanderns veje.

5. Nikolaj Ehlers

Nikolaj Ehlers var flyvende, da Danmark i august sikrede den historiske billet til OL. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Aalborgenseren har også i denne sæson vist sig fornemt frem i verdens stærkeste ishockeyliga med masser af mål og point for Winnipeg Jets.

I sidste sæson lavede han ét point i snit per kamp, og her i efteråret har han fortsat stilen med 12 mål og 12 assists i 30 kampe.

Derudover skød Nikolaj Ehlers nærmest egenhændigt Danmark til OL for første gang i historien, da han i slutningen af august lavede hele ni point (fem mål og fire assists) i de tre kvalifikationskampe.

6. Magnus Saugstrup

Arkivfoto: Henrik Bo

Knægen fra Gistrup har ikke prøvet at tabe mange håndboldkampe i 2021. Han indledte året på det danske landshold, hvor han som en af de bærende kræfter var med til at vinde VM-guld. Siden vandt han både DM-guld og Champions League-sølv med Aalborg Håndbold.

Stregspilleren brugte sommeren på at vinde sølv ved OL i Tokyo, og siden skiftede han til Magdeburg i Bundesligaen, hvor han var med til at vinde VM for klubhold.

I Bundesligaen gik Magnus Saugstrups mandskab også fra sejr til sejr, og først i årets sidste kamp, løb de ind i et nederlag (til Flensburg-Handewitt).

7. Mors-Thy Håndbold

Mors-Thy fejrer her sejren ved pokalturneringens Final 4 i Boxen i Herning. Arkivfoto: Bente Poder

For Mors-Thy Håndbold vil 2021 altid fremstå som noget helt specielt. Trods status som et af bundholdene i HTH Herreligaen formåede nordvestjyderne at spille sig frem til pokalturneringens Final4.

I Boxen i Herning fortsatte Mors-Thy deres sensationelle stime, da de først besejrede Skjern i semifinalen og siden gjorde det af med Aalborg Håndbolds storfavoritter i finalen. 32-31 blev den vundet.

Her i efteråret har holdet trods fortsat status i den tunge ende af ligaen atter spillet sig videre til Final4 i pokalturneringen, der spilles i 2022.

8. FC Thy/ThistedQ

FC Thys ligahold slap med god grund festen løs, da de på hjemmebane vandt pokalfinalen. Arkivfoto: Henrik Louis

Først for tre et halvt år siden blev FC Thy/ThistedQ en del af det fineste selskab i dansk kvindefodbold, og derfor var det lidt af en sensation, da de i sommer vandt pokalturneringen.

Finalen blev spillet på hjemmebanen i Thisted, og her fik thyboerne vinger mod storfavoritterne fra Brøndby. På to mål af Malene Sørensen vandt FC Thy/ThistedQ 2-1 og kunne derefter lade følelserne få frit løb over klubbens første titel nogensinde (inklusiv på herresiden).

9. Frederik Kjettrup

Frederik Kjettrup (tv.) vandt både EM- og DM-guld i 2021. Arkivfoto: Kasper Ørkild

Golfspilleren fra Aabybro, der stiller op for Brønderslev, havde i 2021 sit hidtil bedste år på de grønne fairways.

I sommer var han med til at vinde det første danske EM-guld for til det mandlige landshold nogensinde (i øvrigt sammen med Hamish Brown fra Aalborg Golfklub).

Senere på sæsonen vandt Frederik Kjettrup også DM i slagspil på hjemmebanen i Brønderslev, hvor han satte banerekord undervejs.

10. Aalborg Pirates

Aalborg Pirates klemmer sig ind på det yderste mandat på årets liste. Arkivfoto: Lars Pauli

I konkurrence med blandt andet Jammerbugt FC, der mod alle odds rykkede op i 1. division i fodbold, får Aalborg Pirates den sidste plads på årets top-10.

Aalborgenserne nåede i foråret hele vejen til DM-finalen, hvor de tabte en tæt serie til Rungsted Seier Capital.

DM-sølvmedaljerne er blevet fulgt op af et stærkt efterår i Metal Ligaen, hvor piraterne rækker ud efter førstepladsen i grundspillet og også vandt deres pulje i det europæiske Continental Cup.