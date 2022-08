Her er Ahlmanns fordel i duel mod yngre kræfter

FODBOLD:Hos superligaklubben AaB er der sket en større ændring på grønsværen gennem sommeren. Man er nemlig gået væk fra de seneste sæsoners primære forsvarsformation med tre midtstoppere og to offensive backs.

Cheftræner Lars Friis' beslutning er særligt faldet i god jord i den venstre side af den firebackkæde, som nu udgør AaB's forsvar. Her er Jakob Ahlmann nemlig tilbage på en back, som han kender særdeles godt.

- Det har ligget på rygraden. Jeg har jo spillet den slags back i mange år. Selvfølgelig er der nogle ting, som Lars specifikt vil have mig til at gøre, men det ligner jo det, som man altid har prøvet. For mig var det et naturligt skifte, hvor wingbacken var en større mundfuld at vænne sig til, fortæller han.

Det passer ham altså fint, at AaB er gået væk fra de wingbacks, der gennem de seneste sæsoner har taget turene op og ned langs sidelinjen.

- Det blev nok aldrig der, hvor mine komeptencer kom bedst til udtryk. Det var meget sjovt, og jeg gav den alt, hvad jeg havde. Man fik lov til at løbe nogle meter, og det var måske det, som jeg døjede lidt med i perioder. Der var nogle lange løb, når vi skulle presse aggressivt, men vi skulle også tilbage og dække lidt af. Når vi havde bolden, skulle vi tit lave bredden og løbe dybt. Der var mange roller at udfylde, og i perioder var det en stor mundfuld for mig, hvor jeg kun havde kapacitet til at præstere i en times tid, inden jeg gik død, siger Jakob Ahlmann.

- Det var en spændende oplevelse, og langt hen ad vejen slap vi fint fra det. Jeg tror godt, man kunne få mere ud af nogle backs, der var mere dynamiske, end man kunne få ud af mig, tilføjer han.

Det kunne eksempelvis være 22-årige Andreas Poulsen, der i pausen er hentet ind som konkurrent til netop Jakob Ahlmann. Den tidligere FC Midtjylland-spiller tager nemlig kampen op mod AaB-ikonet med nogle andre kompetencer.

- Jeg ser Andreas som en mere dynamisk spiller over lange distancer. Han er mere fremadrettet, og det kan jeg også huske ham for fra FC Midtjylland. Han har et godt drev og er stærk offensiv. Jeg har mere rutine og mange kampe i bagagen, og så synes jeg, at jeg måske kan lære lidt fra mig på de defensive ting, som vi arbejder med, og man gerne vil have ind på en normal back. Men det er ikke sådan, at Andreas ikke kan forsvare, og jeg ikke kan angribe. Ellers har vi begge en fin venstrefod og kan gøre os gældende både offensivt og defensivt, siger Jakob Ahlmann.

AaB's Andreas Poulsen mod FC Københavns Pep Biel i 3F Superligakampen mellem AaB og FC København. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med Poulsens skifte til det nordjyske er der to dedikerede backs inde og kæmpe om en tilværelse på venstre back i startopstillingen. Gennem flere sæsoner er Ahlmann ellers blevet åndet i nakken af spillere, som kunne dække adskillige positioner på banen - som eksempelvis Patrick Kristensen, Frederik Børsting og senest Gudmundur Thórarinsson.

- Det er rigtigt, at der var nogle år, hvor der ikke var en decideret venstreback, som jeg skulle kæmpe med, men det må man sige, at der er nu. Det tager jeg stille og roligt. Jeg har fået en fin start på sæsonen og sørger for at byde mig til så godt som muligt. Lars Friis har været her et stykke tid nu, og han ved, hvad han får fra mig. Så når han har brug for det, skal jeg nok være der.

- Så er det op til mig og Andreas at konkurrere og samarbejde om at spille en god back. Han har jo døjet lidt med nogle småskader, og så har jeg spillet. Den rolle kan bytte meget gennem sæsonen, så vi skal bare holde os skarpe begge to, og så må Lars beslutte, hvem han ser som løsningen i de enkelte kampe, lyder det fra den erfarne back.